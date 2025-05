Chocan por dichos de Kuri

Y fueron las dirigencias de Morena y del PAN las que ayer volvieron a chocar. Esta vez por las expresiones del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri. No gustó a Luisa María Alcalde que el mandatario estatal pidiera no votar por el guinda. “Qué curioso… que quien ha sido uno de los más beneficiados por los gobiernos de Morena, hoy pida no votar por nosotros”. Y también dijo que Morena va al alza en la entidad. Pero no tardó el líder albiazul, Jorge Romero, en revirar: “Nuevamente te equivocas Luisa Alcalde. En la elección del año pasado el PAN ganó categóricamente la elección en Querétaro: las dos senadurías de mayoría, diputados federales y locales, el PAN tuvo más votos que Morena. Gobernamos al 80% de la población. Pero sobre todo: Kuri gobierna para todos. Por eso es uno de los gobernadores mejor evaluados del país”. Ahí el intercambio. Uf.

