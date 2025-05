CNTE contra los ciudadanos

Este lunes, la CNTE arrancará su jornada de bloqueos más temprano que de costumbre. La Sección 22 de Oaxaca ya advirtió que no van a esperar a que la ciudad despierte: van a colapsarla desde temprano. Y nos cuentan que no es lo único que tienen entre manos. Si no reciben una respuesta a su pliego de exigencias, ahora también amenazan con boicotear las elecciones del próximo domingo. No basta con secuestrar casetas, cerrar accesos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y apropiarse del Zócalo de la capital, ahora pretenden reventar la jornada en la que se elegirá a jueces, magistrados y ministros. Dicen que no es por sueldos ni vacaciones, sino por “justicia”. Pero mientras hablan de dignidad, nos dicen, hay quien ve en su estrategia un chantaje a la ciudad y al país para obtener beneficios. Lo que sí tienen claro es su capacidad de afectar. El viernes bloquearon los accesos a la terminal aérea, y este lunes tienen previsto ir contra el INE, la SEP y el Servicio de Administración Tributaria.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Los dichosos acordeones