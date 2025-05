Sara Irene Herrerías concluye gira nacional rumbo a la SCJN con llamado a fortalecer la justicia

Sara Irene Herrerías Guerra, candidata número 16 a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), concluyó el domingo su gira por distintos estados del país, con diálogos con la ciudadanía desde Chiapa de Corzo, Chiapas.

De acuerdo con un comunicado emitido por la candidata, durante su gira nacional, Herrerías Guerra escuchó directamente a la ciudadanía sobre los retos y carencias en el sistema de justicia mexicano.

“En todos los estados por los que caminé y platiqué con la gente, me propusieron cosas, me demandaron cosas, me exigieron cosas que tenemos que hacer como impartidores de justicia para cumplir con nuestra función constitucional”, señaló.

La aspirante visitó entidades como Nuevo León, Yucatán, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Estado de México y Colima, donde sostuvo encuentros con diversos sectores sociales.

En estas reuniones, subrayó la importancia de atender la deuda histórica en la impartición de justicia y reafirmó su compromiso con los principios constitucionales.

Herrerías Guerra cerró su gira destacando la necesidad de que las autoridades escuchen y atiendan las demandas sociales, especialmente en temas relacionados con el acceso a la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas.

Su candidatura forma parte del proceso de selección para ocupar una de las vacantes en la SCJN, en el contexto de la elección judicial que se celebrará este domingo 1 de junio.

