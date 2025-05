Tiene NL plan único en Cobertura Universal contra cáncer de mama

El cáncer de mama llegó sin avisar. Para Angélica Janett Morquecho, de 35 años, fue el 27 de marzo de 2025. Para Katya Oyervides, madre soltera de Guadalupe, ocurrió en julio de 2024.

Ambas escucharon la palabra que nadie quiere oír. Ambas pensaron en quienes más aman antes que en ellas mismas. Y ambas decidieron vivir.

“No fue el año que imaginé. Pero lo voy a abrazar con amor”, dice Angélica, cuya voz transmite una mezcla de ternura y fortaleza. Mientras se acomoda en el sofá y sonríe, cuenta cómo transformó el miedo en esperanza. Piensa en sus padres, adultos mayores y con problemas de salud, y en su novio, quien detectó la bolita en su pecho. “Le llamo ‘el visitante’, porque así como llegó, se va a ir”.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Chocan por dichos de Kuri

El Dato: En nl la mortalidad por cáncer de mama ha disminuido en tres años, al pasar de 26.5 casos por cada 100 mil habitantes, a 22.8 casos, indica la Secretaría de Salud estatal.

La madre soltera continúa con su tratamiento. Fotos›Especial

Katya, por su parte, se quebró al pensar en su hijo Diego, de 21 años. “Voy a dejar a mi hijo solo”, fue lo primero que pensó al recibir su diagnóstico.

En este mes de mayo que se celebró el Día de las Madres tuvo más de un motivo para sonreír: celebró su cumpleaños número 48 y el de su hijo justamente el 10 de mayo. “No es un año más siendo mamá, es un año en que estoy viva”.

Ambas llegaron a la UNEME DEDICAM, una unidad especializada que ofrece atención gratuita como parte del Programa de Cobertura Universal contra el Cáncer de Mama. Ahí encontraron más que médicos: encontraron comprensión, orientación, acompañamiento y dignidad.

Angélica Janett también enfrenta con valentía este mal. Fotos›Especial

Angélica y Katya son dos casos de éxito de este esquema médico, que ha beneficiado a cerca de mil 500 mujeres, con aproximadamente 25 mil consultas y casi 200 reconstrucciones mamarias.

Además, se han realizado más de mil cirugías, más de seis mil 500 sesiones de acompañamiento emocional y más de tres mil 100 infusiones de quimioterapia.

Angélica no tenía seguridad médica, pero recibió mamografías, biopsias, quimioterapia, atención psicológica y nutricional. “Es un programa muy amigable y en pro de la salud de la mujer. No es un engaño”, asegura, con gratitud a la Secretaría de Salud de Nuevo León, encabezada por la doctora Alma Rosa Marroquín Escamilla, y al respaldo del gobernador Samuel García.

Aunque está libre de la enfermedad, no baja la guardia, asegura. Fotos›Especial

Katya pasó por quimios, cirugías, radioterapia, inmunoterapia. En cada paso, el equipo médico estuvo a su lado. “Me han dado todo sin costo. Lo único que me piden es que no abandone”, dice.

Su meta ahora es tocar la campana. “Estoy libre de cáncer, pero no bajo la guardia. Lo hago por mi hijo, mi hermana y mi abuelita de 91 años”, dice Katya.

Ambas son mujeres que no se rinden. Angélica sueña con emprender una línea de maquillaje. Katya agradece cada día como un nuevo comienzo. “Aquí nadie me quita las ganas de vivir”, dice Angélica. “No tengan miedo, no esperen a una campaña para revisarse”, aconseja Katya.

También muestra que sigue en su tratamiento de quimioterapias. Fotos›Especial

Hoy, sus historias no son sólo de enfermedad. Son relatos de amor, de lucha y de transformación. Porque cuando el cáncer tocó la puerta, ellas abrieron… con amor.

Y le dijeron: “Bienvenido, visitante. Pero prepárate… porque aquí nadie se rinde”.

Resultados que hablan

Mil 500 mujeres beneficiadas en todo el estado

Más de seis mil 500 sesiones de acompañamiento emocional

Mil cirugías y más de 3,100 infusiones de quimioterapia

25 mil consultas y casi 200 reconstrucciones mamarias