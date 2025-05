Familiares de normalistas de Ayotzinapa exigen renuncia del fiscal Rosendo Gómez

Las madres y los padres de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa exigieron la renuncia del fiscal especializado en el caso, Rosendo Gómez, a causa de los señalamientos de corrupción que lo han envuelto los últimos días.

A la salida de la reunión que sostuvieron con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, el vocero Melitón Ortega declaró que ya no confían en el actual fiscal, a quién además acusan de no involucrarlos en las indagatorias y de no brindarles respuestas concretas respecto a la investigación.

Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum la destitución del fiscal Rosendo Gómez, debido a acusaciones de corrupción. ı Foto: Cuartoscuro

“El planteamiento que hacen los padres es que pusieron en la mesa de la presidenta el tema de corrupción que ha causado al fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo… Que una nueva persona pueda llegar ahí, porque no hay una con esas acciones de corrupción, no hay esperanza para que llegue a la verdad del caso Ayotzinapa. Además, se ha planteado en muchas ocasiones el trabajo con el fiscal Rosendo en su momento, pero nunca hemos tenido respuestas contundentes, por eso es el primer tema. Los padres de familia están pidiendo la salida de Rosendo”, declaró.

Mencionó que el punto no fue objeto de comentarios ni debate durante el encuentro por parte de la mandataria federal ni del propio fiscal, ni para defender la solicitud ni para contradecirla.

Sobre el planteamiento hecho por Rosendo Gómez al entrar a la reunión, en cuanto a que la búsqueda de los normalistas ya también es de cadáveres, enfatizó que este tipo de referencias hacen que se pierda aún más la confianza.

“A raíz de esas evidencias que ha habido, por eso los padres ya plantearon eso. Con eso ya pierde toda la confianza de poder continuar en eso. Además, nunca hemos tenido una respuesta contundente con el fiscal”, dijo.

