Monreal y Gutiérrez Luna descartan sabotaje de la CNTE en elección del Poder Judicial

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, descartó cualquier riesgo de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quiera “tronar” la elección del Poder Judicial de este domingo.

El legislador de Zacatecas reiteró que no existe preocupación ante posibles intentos de boicot durante la jornada electoral: “Creemos que la gente va a salir a votar”, expresó.

Al ser cuestionado sobre las expectativas de participación ciudadana. Monreal reconoció que se trata de una elección inédita, sin precedentes ni referentes comparables, por lo que evitó hacer cálculos sobre el número de votantes, pues refirió: “No me gusta ser aventurado”.

Respecto a los señalamientos sobre la posible intervención de la CNTE, el diputado descartó cualquier intento de sabotaje electoral.

Ante la jornada electoral del Poder Judicial, Ricardo Monreal descartó intentos de sabotaje por parte de la CNTE y confió en una participación pacífica. ı Foto: Cuartoscuro

“No, no veo riesgo de que la CNTE vaya, como usted dice, a tronar la elección. No, no lo creo. Los maestros están en su lucha, la respetamos, pero no veo ingredientes mayores a tronar la elección del Poder Judicial. Va a ser respetuosos de la elección. Eso es lo que yo estoy seguro harán los miembros de la Coordinadora”, aseguró.

También negó que el gobierno federal utilice a la CNTE como pretexto en caso de una baja participación o complicaciones. “No hay pretexto. Vamos a salir y vamos a ir a votar pacíficamente los que creamos en la democracia”, sostuvo.

Finalmente, Monreal calificó la elección como una “hazaña ciudadana” y aprovechó para felicitar, a nombre del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, a los funcionarios de casilla que participarán en la jornada.

Mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna consideró que hay sensibilidad por parte del magisterio para permitir que los asuntos nacionales continúen, por lo que descartó posibles boicots.

Asimismo, negó que los maestros estén siendo aleccionados para votar por candidatos específicos.

Enfatizó que, pese a los intentos por “manchar o descarrilar” la elección, estos no han tenido impacto, e hizo un llamado a mantener la calma y acudir con confianza a las urnas.

Por otro lado, aclaró que su reciente viaje a China fue financiado completamente por la Asamblea Popular de ese país.

“No hubo ningún gasto de la Cámara de Diputados. Todo, es todo, y la Cámara no pagó ni un solo peso”, aseguró.