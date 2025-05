“No aceptamos que nos ponga en el mismo costal”

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) negó tener nexos con grupos políticos opositores al Gobierno, como lo aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que “ahora ya plantean lo mismo que plantea la derecha” a causa de la advertencia sobre “boicotear” la elección judicial.

En conferencia, el líder de la sección 9, Pedro Hernández, recalcó que el magisterio se ha confrontado no sólo con la actual, sino con las anteriores administraciones, y también mencionó que cada integrante de la CNTE es libre de decidir si participa o no en las movilizaciones o si lo hace en otras, para lo cual se solicita que no se actúe a nombre del magisterio disidente.

“Que quede muy claro, no estamos en esa posición y no aceptamos que se nos ponga en el mismo costal de la derecha y de ultraderecha”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: ONG acusa que diputado compró residencia en EU

12 días de protesta lleva la CNTE en el Zócalo

Aunque los líderes magisteriales señalaron, en inicio, que hasta ahora no se tiene planeado intervenir para frustrar los comicios judiciales de este 1 de junio, subrayaron que la respuesta que esperan es la certeza de la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 y, en caso de no obtenerla, será la asamblea nacional de la CNTE la que decida hasta dónde llegará su protesta.

El dirigente subrayó que la respuesta que hasta ahora se les ha planteado de parte de las autoridades federales ha representado una ofensa a la inteligencia del movimiento magisterial, pues sigue sin ser satisfactoria a sus peticiones.

En ese sentido, advirtió que la respuesta que espera la coordinadora es la fecha en la que el Congreso de la Unión sesionará para reformar dicha ley y modificar el sistema de pensiones.

“Lo que no es correcto es que adopten el mismo esquema de denostación del movimiento, porque los gobiernos anteriores, los priistas y panistas, decían que éramos comunistas, que éramos terroristas y un montón de acusaciones”, denunció.