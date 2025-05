¿Es día de ASUETO el 1 de junio por las elecciones del Poder Judicial? Esto sabemos

Con la llegada del domingo 1 de junio de 2025, muchas personas en México se preguntan si este día es oficialmente festivo y si habrá descanso obligatorio en el país, sobre todo por la importancia de las elecciones federales y locales que se celebran esa jornada.

Si tú también tienes dudas sobre si tendrás que trabajar o si habrá suspensión de actividades, aquí te explicamos todo lo que debes saber.

¿Es día festivo el 1 de junio?

No, el 1 de junio de 2025 no es considerado un día festivo oficial de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT). Esto significa que no está marcado como día de descanso obligatorio para todos los trabajadores, como lo están el 1 de enero, 5 de febrero, 1 de mayo o el 16 de septiembre.

Sin embargo, hay una excepción importante que aplica únicamente durante los años electorales, como lo es este 2025.

¿El día de las elecciones es feriado?

Sí, el día de las elecciones federales y locales es considerado día de descanso obligatorio, pero únicamente para quienes participen en las elecciones, como funcionarios de casilla, representantes de partidos, o quienes trabajen directamente en la jornada electoral, conforme al Artículo 74 de la LFT, que establece:

“También será día de descanso el que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.”

Así que, aunque el 1 de junio normalmente no sería festivo, sí se considera de descanso por ser día de votaciones.

¿Tengo que trabajar si no participo en la jornada electoral?

Dependerá del tipo de actividad que desempeñes y del criterio de tu empleador. Si trabajas en sectores que no pueden suspender labores, como hospitales, transporte, medios de comunicación, restaurantes o supermercados, es probable que sí tengas que asistir.

En estos casos, no aplica el pago doble, a menos que en tu convenio colectivo o contrato se indique algo diferente. Pero si formas parte de alguna actividad electoral, deberías tener derecho al descanso sin afectar tu salario.

¿Cierran negocios o servicios públicos?

En general, no se espera el cierre masivo de comercios o servicios.

Restaurantes, centros comerciales, tiendas y supermercados suelen operar con normalidad, aunque algunos pueden ajustar sus horarios.

Lo que sí podría ocurrir es que ciertos trámites de gobierno o bancos no estén disponibles, sobre todo si se considera el domingo como día de descanso y por la implementación de ley seca, que prohíbe la venta de alcohol en algunos estados.