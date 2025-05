Tratos con EU

Y a quienes parece que no les está yendo mal en sus tratos con Estados Unidos es a Los Chapitos. Y es que resulta que ayer se conoció que los fiscales que llevan el caso de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, decidieron que no pedirán aplicar la pena de muerte. Es sabido que Guzmán Lopez entregó en Texas a Ismael El Mayo Zambada, tras inmovilizarlo y posteriormente trasladarlo en un avión y se entregó él mismo. Hace unos días su hermano Ovidio consiguió que varios de sus parientes más cercanos llegaran a la Unión Americana. Por lo anterior, no deja de llamar la atención en varias esferas del Gobierno federal que Estados Unidos esté negociando con personas a quienes ha señalado como integrantes de cárteles a los que acaba de declarar como terroristas. A todo esto, se ha informado que el próximo lunes habrá una audiencia en Chicago a la que deberá presentarse Guzmán López. ¿Será, como se comenta, que están negociando acuerdos de culpabilidad con condenas reducidas? Atentos.

