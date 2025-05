Cae por amenazar con matar a Trump

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo el pasado 22 de mayo al mexicano Ramón Morales Reyes, quien supuestamente en una carta amenazó con dispararle en la cabeza al presidente Donald Trump.

Según las autoridades estadounidenses, Morales Reyes envió una carta el 21 de mayo a un agente del ICE en la que afirmaba que le dispararía en la cabeza al mandatario en uno de sus mítines.

“Estamos cansados de que este presidente se meta con nosotros los mexicanos —hemos hecho más por este país que ustedes los blancos—. Han estado deportando a mi familia y creo que es hora de que Donald J. Trump reciba lo que se merece. Me autodeportaré de regreso a México, pero no antes de que use mi rifle 30-06 para dispararle a tu precioso presidente en la cabeza; lo verás en uno de estos callejones de insectos”, según el contenido de la carta.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que esta amenaza llega menos de un año después de que el presidente Trump recibiera un disparo en Butler, Pensilvania, y menos de dos semanas después de que el exdirector del FBI, James Comey, instara a asesinarlo.

“Todos los políticos y medios de comunicación deben tomar nota de estos repetidos atentados contra la vida del presidente Trump y moderar su discurso. Seguiré tomando todas las medidas necesarias para garantizar la protección del presidente Trump”, dijo Noem.

Morales Reyes, quien está en EU de manera ilegal, permanecerá bajo custodia de ICE en la cárcel del condado de Dodge en Juneau, Wisconsin, en espera de su proceso de deportación.