¿Qué pasa si NO fuiste a votar en las elecciones del Poder Judicial? Aquí te contamos

Este domingo 1 de junio de 2025 se llevaron a cabo, por primera vez en la historia de México, las elecciones para elegir a los integrantes del Poder Judicial de la Federación. En esta jornada, millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas para decidir quiénes ocuparán cargos como jueces, magistrados y ministros.

Sin embargo, muchas personas no pudieron o no quisieron participar. Entonces surge la duda: ¿qué pasa si no fuiste a votar? ¿Hay consecuencias legales o sociales?

No hay sanción si no votaste

Aunque el voto en México es considerado un derecho y una obligación ciudadana, no existen sanciones legales por no acudir a votar. Es decir, no te multarán ni tendrás repercusiones administrativas si decidiste no participar en las elecciones del Poder Judicial.

De hecho, esta jornada electoral, al tratarse de un mecanismo nuevo no contempla sanciones específicas para los abstencionistas, tal como sucede en las elecciones tradicionales.

¿Afecta no votar en algo?

Legalmente, no. Pero en términos democráticos, tu ausencia sí tiene impacto. No participar en este tipo de elecciones debilita la representatividad de los funcionarios electos y puede dar como resultado un Poder Judicial que no refleje las verdaderas preferencias de la población.

Además, no votar también puede interpretarse como una falta de interés en cómo se imparte justicia en el país, lo cual es particularmente relevante en un contexto donde se busca mayor transparencia y cercanía del sistema judicial con la ciudadanía.

¿Habrá consecuencias si no voto en futuras elecciones judiciales?

Hasta ahora, no hay ninguna indicación de que se apliquen multas en futuras elecciones judiciales. A diferencia de países como Argentina o Perú, donde el voto es obligatorio y sí hay sanciones, en México el INE y las autoridades no penalizan la abstención.

Sin embargo, si se normaliza una baja participación, podría abrirse un debate sobre si debería hacerse obligatorio o establecer incentivos para aumentar la votación en estos procesos.

¿Puedo participar en otros procesos si no voté hoy?

Sí. El hecho de no haber votado hoy no te impide participar en futuras elecciones federales o locales, ni afecta tu estatus como ciudadano o tu credencial para votar. Tampoco se te restringen trámites oficiales ni hay consecuencias en tu historial.

¿Qué hacer si no voté pero quiero participar más adelante?

Mantente informado sobre futuras reformas o procesos del INE.

Asegúrate de tener tu credencial para votar vigente.

Participa en debates, consultas o foros ciudadanos.