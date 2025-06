Ricardo Anaya acusa a Morena de ‘hacer mier...’ al Poder Judicial

El coordinador del PAN en el Senado de la República, Ricardo Anaya, encendió este miércoles la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al acusar a Morena y su gobierno de haber “hecho m...da” al Poder Judicial, luego de la baja participación ciudadana en la elección del 1 de junio.

En el apartado de la agenda política, el panista arremetió en contra de Morena y sus aliados del PT y PVEM por aprobar una reforma judicial que derivó en la “farsa” del proceso electoral extraordinario para elegir ministros, magistrados y jueces.

“La caca flota y ya empezó a flotar. (...) Tenían en sus manos una oportunidad de oro para hacer una transformación verdadera. No, no salvaron a la República, se adueñaron del Poder Judicial y me van a perdonar el francés, hicieron mierda al Poder Judicial. Eso es lo que ustedes hicieron el domingo”, afirmó el panista.

El presidente de la Mesa Directiva de la Permanente, Gerardo Fernández Noroña, le ofreció regalar un diccionario de sinónimos “para elevar el nivel del debate y dejar de utilizar expresiones escatológicas”.

Anaya califica elección judicial como una “marranada”

Desde la tribuna, Ricardo Anaya resumió la elección judicial como “una marranada, un cochinero, una porquería”, debido a la proliferación de acordeones, relleno de urnas con boletas marcadas previamente, así como “urnas completamente vacías”.

Con los ánimos candentes, el panista tomó sin permiso de la curul de la senadora de Morena, Verónica Camino, una gráfica con los resultados de la elección en el Poder Judicial. Ésta confrontó a Ricardo Anaya por haberlo hecho, lo que provocó jaloneos entre ambos por la lámina.

Una vez que la morenista recuperó su gráfica, Ricardo Anaya se dirigió a las curules de la bancada de Morena para pedir otra lámina. Fue la senadora Margarita Valdez quien le prestó la suya.

Anaya calcula participación de 9.5 millones de personas en elección judicial

El excandidato presidencial volvió a la tribuna para mostrar los resultados de la elección judicial, donde se dio la cifra de 13 millones de votantes, de los cuales 3.5 millones fueron votos nulos donde “la gente les mentó la madre”.

Según las cuentas de Anaya, sin esos votos nulos, sólo 9.5 millones de personas votaron el domingo por los candidatos del Poder Judicial. Subrayó que nueve de cada 10 mexicanos le dieron la espalda y repudiaron la elección judicial.

Aprovechó para denunciar algunas irregularidades como el cruce de boletas antes de que la ciudadanía llegara a votar, hechos que quedaron registrados en videos, además del uso de acordeones. “Blocs completos, fraude, marranada electoral”, afirmó Anaya.

Aseveró que “el corazón del fraude” de esta elección, se encuentra en los integrantes del Comité de Evaluación elegidos para definir a los aspirantes que aparecieron en las boletas electorales.

Exhibió en dos videos a Ana Patricia Briseño y a Violeta Ybarra, ya que en el examen oral se les hicieron preguntas de carácter judicial y de derecho, pero ambas no pudieron responder.

“Esas son las magistradas con las que ustedes van a salvar a la República”, cuestionó Ricardo Anaya.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr