No me digan Andy

Más tardó en decir Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador y secretario de organización de Morena que no le gusta que se refieran a él como Andy, que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en escribirle ese nombre no una sino tres veces, al lado de un mensaje, por decir lo menos, frontal. “Andy, Andy, Andy. No te creas el importante. Eres un junior sin calle, sin historia, sin respeto. Nadie te sigue por lo que eres, sólo por el apellido que usas como escudo y herencia. Y para colmo, saliste peor que tu papá. Tú ni con todo el poder, ni con todo el dinero, ni con todo el aparato que te pusieron, logras operar nada. Eres un cero a la izquierda con cargo. No entiendes al país, no das la cara, no tienes con qué pararte frente al pueblo. No inspiras nada. Aquí no se juega a la política, aquí se lucha, se trabaja y se da la cara. Y tú no tienes ni con qué empezar”. Uf.

TE RECOMENDAMOS: Se confirma triunfo de Hugo Aguilar Finaliza 30 horas tarde cómputo para la SCJN