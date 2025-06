Veracruz: en PVEM y PT piden repensar alianza con Morena

Luego de los disturbios tras las elecciones municipales en Veracruz, en los que Morena y sus partidos aliados se han enfrascado en pleitos entre ellos en una lucha por el poder, que incluyen reclamos, sabotajes, amenazas y agresiones, en el PT y el PVEM plantean que se “repiense” y se “revalore” la alianza política con el partido mayoritario, a partir de los buenos resultados que ambos obtuvieron.

Sin abundar en detalles sobre si habrá una ruptura con Morena, el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, dejó claro que “siempre estamos abiertos al diálogo”, a la vez que celebró los resultados en Veracruz, mientras que el PVEM “repiensa” y evalúa si mantendrá su alianza con Morena, de acuerdo con el dirigente estatal Édgar Herrera.

En entrevista con La Razón, Sandoval Flores señaló que tras esta jornada electoral, los integrantes de su partido celebran que están cada vez más cercanos a la gente y dijo que “en 2021, con Morena en Veracruz, el PREP contabilizó 114 mil 921 votos. Hoy, solos, sumamos 374 mil 320”, situación que les hará repensar en la coalición que hasta ahora habían sostenido con el partido mayoritario en el Congreso.

TE RECOMENDAMOS: Defiende su operación Andy defiende sus resultados electorales

374 mil votos obtuvo el PT en las elecciones de Veracruz

“Demuestra que, si no nos ponemos autocríticos y nos enderezamos, y no somos humildes, sencillos y nos gana la soberbia, ahí está el resultado. Si somos autocríticos y corregimos, pues podemos ir juntos y que no nos pase el fenómeno de la intermedia. Es algo que se debe repensar y dialogar, ver si vamos en coalición”, advirtió.

Subrayó los 374 mil 320 votos que obtuvo el PT, según el PREP, representan el 12 por ciento de la votación total de los casi tres millones de electores que acudieron a las urnas en Veracruz.

A pregunta expresa sobre una posible ruptura definitiva con Morena en futuros comicios, señaló que por ahora están enfocados en estos resultados y “siempre abiertos al diálogo”, y enfatizó que aunque inicialmente se intentó conformar una coalición amplia con el guinda en los comicios recientes, el trato recibido los llevó a tomar la decisión de competir por su cuenta.

“No nos gustó el trato de arranque. Tomamos una decisión y fuimos solos. Hoy, sin duda, somos los ganadores”. Además, señaló que, sin ánimo de ningún tipo de reproche, el PT superó sus propias expectativas en esta elección local, y que hoy por hoy “se ubica por encima del PRI y del PVEM. Si hubiéramos ido juntos, Morena, PT y Verde, hubiéramos barrido en Veracruz”.

Édgar Herrera, líder del PVEM en Veracruz, señaló que para su partido “es necesario realizar un análisis profundo para definir si participamos nuevamente en coalición o si competimos de manera independiente; es algo que en su momento se habrá de discutir con los involucrados.

“En esta elección consideramos en su momento la coalición con Morena; como partido, se hicieron proyecciones basadas en la alianza que se ha sostenido. Pienso que en este momento es preciso revalorar porque, como partido, alejado de cualquier alianza, tuvimos un crecimiento importante, y mantenemos ese voto en Veracruz, que ya representa cerca de un cuarto de millón de sufragios para la próxima elección”, señaló.

El dirigente estatal afirmó que, concluidos los cómputos oficiales, con las bases de los resultados definitivos, el partido se perfila para llevar a cabo mesas de trabajo, tanto a nivel nacional como estatal, para definir la estrategia rumbo a la elección intermedia del 2027.

Finalmente, hizo un llamado al candidato de Morena, Polo Deschamps, a reconocer el triunfo contundente de Alberto Cobos Márquez en Alvarado.

OPLE Veracruz interviene en cómputos de 13 municipios

› Por Alan Gallegos

Debido a los diversos conflictos y acciones vandálicas y de sabotaje que se han presentado desde el martes por la noche, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE Veracruz) aprobó intervenir en el cómputo de 13 municipios.

En un comunicado, el órgano electoral informó que durante la sesión permanente, los consejeros aprobaron que se atrajera el conteo en el municipio de Poza Rica, cuya sede electoral está bloqueada por morenistas, quienes no aceptan el triunfo del candidato de Movimiento Ciudadano.

Además, el OPLE contará directamente los votos en los municipios de Mecatlán, Hidalgotitlán, Tuxtilla y Texhuacan, en donde se reportó la sustracción y quema de boletas y la destrucción de papelería relacionada con los comicios.

El Consejo General del OPLE también acordó cambiar la sede del cómputo en el municipio de El Higo, en donde morenistas impiden que se realice el proceso, para que no se reconozca el triunfo del PT, y en los de Sayula de Alemán, José Azueta, San Andrés Tlalnelhuayocan, Coahuitlán, Papantla, Aquila y Chontla.

En el transcurso de ayer llegaron a la sede estatal del órgano electoral, en la ciudad de Xalapa, los paquetes electorales correspondientes a los municipios de Texhuacan y Sayula de Alemán y, al cierre de esta edición, se esperaba que ocurriera lo mismo con los otros tres municipios en donde habrá conteo desde la capital.

Al respecto, la consejera electoral, Mabel Aseret Hernández Meneses, detalló que la atracción de los cómputos procede cuando los integrantes de los consejos municipales no quieren involucrarse en los mismos, por haber condiciones extremas de riesgo.

Y el cambio de sede se aplica cuando los consejos municipales aún quieren realizar los conteos, pero no hay condiciones para que el proceso se lleve a cabo en las instalaciones locales del órgano electoral.

Por su parte, la presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales, mencionó que algunos de los consejos municipales han enfrentado situaciones complicadas en el transcurso de los cómputos, por lo que se tomó la decisión de intervenir en 13 procesos, con la única intención de que se genere un ambiente seguro para el desarrollo de los trabajos.

“Más allá de cualquier situación sociopolítica, vamos a privilegiar siempre la seguridad del personal del funcionariado electoral, que el día de hoy tenía el compromiso con sus vecinas y vecinos de desarrollar los cómputos municipales”, afirmó.

A su vez, la consejera María de Lourdes Fernández Martínez expresó su agradecimiento a las funcionarias y funcionarios que se encuentran en los consejos municipales a cargo de los cómputos, tanto a los que ya concluyeron como a los que continuarán, luego del cambio de sede.

El órgano electoral informó que hasta ayer ya habían concluido los conteos oficiales en 185 de los 212 consejos locales.

Uno de los municipios ya definidos es Boca del Río, en donde durante la madrugada de ayer, la candidata del PAN, Maryjose Gamboa Torales, recibió la constancia de mayoría que la convierte en presidenta municipal electa.

De acuerdo con el resultado del cómputo oficial, Gamboa Torales obtuvo 18 mil 788 votos, lo que representa 41.28 por ciento del total, mientras que en segundo lugar quedó Bertha Ahued, de la alianza Morena-PVEM, con 18 mil 37 sufragios, equivalentes a 39.63 por ciento.

De esta forma, la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de apenas 1.65 por ciento, mientas que los votos nulos representan 2.93 por ciento del total.

Al recibir su constancia, la alcaldesa electa de Boca del Río aseguró que, pese a que encabezará un gobierno de oposición, buscará trabajar en coordinación con las administraciones estatal y federal.

Ayer, el dirigente de Morena en la entidad, Esteban Ramírez Zepeta, anunció que su partido llevará a los tribunales la elección en Boca del Río, por considerar que hubo irregularidades que influyeron en el resultado oficial.

“Nosotros vamos a llegar hasta donde nos lo permita la ley; la diferencia entre el primero y el segundo lugar nos permite impugnar y llegar hasta los tribunales, eso es lo que vamos hacer”, dijo.

En entrevista para MilenioTV, Ramírez Zepeta indicó que, en este caso, el porcentaje de votos nulos es superior a la diferencia entre el primero y el segundo lugar, por lo que procede impugnar el resultado ante el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

El dirigente de Morena deslindó a su partido del bloqueo de la sede del Consejo Municipal del OPLE en Poza Rica, pero aseguró que en esta demarcación ganó el candidato del partido guinda y no el de MC, como señalan los resultados preliminares.