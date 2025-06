Médicos visitarán 10 casas al día en Edomex

Desde Ixtapaluca, Estado de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada por la gobernadora Delfina Gómez, dio el banderazo para el arranque del programa Salud Casa por Casa, mediante el cual médicos y enfermeras realizarán visitas a domicilio a los adultos mayores para dar seguimiento a sus condiciones de salud.

Además de la gobernadora del Estado de México, en el evento estuvieron presentes la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, y el director General del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez.

En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, la mandataria federal destacó que en el Estado de México, la entidad más poblada del país, se implementan programas que priorizan la salud de sus habitantes, como La Muestra Viaja y Salud Casa por Casa.

El Dato: El estado de México es la entidad con mayor número de habitantes; la zona oriente es una de las de mayor densidad de población por su cercanía con la CDMX.

Recordó que el programa Salud Casa por Casa en el Estado de México cuenta con mil 449 facilitadores, entre ellos personal médico y de enfermería, el cual brindará atención médica preventiva y primaria, revisará signos vitales, hará curaciones e incluso algunos estudios, además de que prescribirán medicamentos en sus visitas a los hogares de las personas adultas mayores o con discapacidad.

“El objetivo es prevenir; que se evite llegar a padecimientos más graves. Esto va permitir que al atenderse a tiempo no tengan que llegar al hospital y no se necesiten tantos hospitales de especialidades. Las visitas se realizarán una vez al mes, cada dos meses o a los tres meses, dependiendo de cada paciente. El personal de salud visitará a más de 10 personas al día”, aseguró la Presidenta. En ese sentido, expresó su agradecimiento a la gobernadora de la entidad.

1,449 Facilitadores, médicos y enfermeros, integran el programa

“Muchas gracias a Delfina, gobernadora del Estado de México, una mujer extraordinaria no solamente por su esencia y humanismo, su trabajo, sino que todos los días también nos muestra lo que es ser cercano al pueblo”, reconoció. En su intervención, Delfina Gómez señaló que está muy agradecida y que “precisamente el gobierno, hoy me deja con un aprendizaje muy especial, que es el atender de manera directa a nuestros ciudadanos, en un tema tan importante y tan sensible que es la salud”.

Como parte de su discurso, la mandataria estatal le dijo a Sheinbaum: “Día con día aprendemos mucho de usted, de esa generosidad, de esa humanidad que tiene para nuestros ciudadanos”. Cabe señalar que, en días pasados, hospitales de la zona oriente del Estado de México sufrieron severas afectaciones por las fuertes lluvias.

“Alguien quiso pasarse de vivo” con medicinas: CSP

› Redacción

Desde el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Estado de México, la mandataria federal, Claudia Sheinbaum, resaltó que Birmex y el Gabinete de Salud “están resolviendo” las complicaciones en el tema de medicamentos, luego de que en la primera compra “alguien se quiso pasar de vivo”.

“Estamos completando todas las necesidades de personal de salud en los centros de salud y resolviendo el tema de los medicamentos que ha tenido sus complicaciones porque no quisimos que hubiera ninguna corrupción y en la primera licitación, pues alguien se quiso pasar de vivo”, señaló la Presidenta.

De igual forma, dijo que afortunadamente “nos dimos cuenta, suspendimos la licitación e iniciamos una nueva y eso pues generó algunos retrasos, pero ya afortunadamente ya se está atendiendo y ya lo están resolviendo nuestros compañeros desde Birmex, hasta todo el personal de salud y a eso vinimos aquí para ver el problema entre otros de los medicamentos”.

100 Personas, se calcula, reclamaron a Sheinbaum

Los comentarios de la mandataria se dieron en medio de protestas de un centenar de personal de la salud que comenzó a gritar en medio de la visita de la Presidenta a la entidad mexiquense. Ante la exigencia de su base laboral, la jefa del Ejecutivo reconoció que por ello se tuvo que suspender la licitación, lo que causó retrasos en la distribución de los fármacos en varios puntos del país.

“Queremos base, queremos base”, “Queremos hechos”, ”Queremos trabajar e insumos no cargar”, fueron algunas de las denuncias que lanzó el personal de salud inconforme; la mandataria interrumpió en varias ocasiones su discurso y respondió: “Ya les contesté compañeros, ya lo estamos viendo”.

Sin embargo, ante la insistencia del personal de la salud, la mandataria contestó: “A ver, ¿sí me van a escuchar o no los que quieren base?, ¿Me van a escuchar o no? Ya lo estamos viendo, sabemos que es una necesidad”.