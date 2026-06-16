Caen líder y otros 10 del Cártel de Guasave

Algunos de los detenidos y parte del material decomisado, ayer, en Sinaloa.

Los ligan a grupo de El Chapo Isidro

Autoridades federales y estatales detuvieron a Iván Raymundo Olivas, El 24, señalado como líder regional del Cártel de Guasave, grupo vinculado con Juan Francisco Patrón Sánchez, El Chapo Isidro. Esta captura formó parte de un operativo regional, que dejó bajo custodia a un total de 11 presuntos integrantes de distintas células generadoras de violencia.

El despliegue incluyó operativos en Culiacán, Mocorito, El Rosario, Mazatlán, Concordia, San Ignacio, Escuinapa, Elota y Cosalá. Además de las personas arrestadas, las autoridades aseguraron armas, explosivos, vehículos, equipo táctico y sustancias químicas. Lo anterior representa una afectación económica de 110 millones de pesos para el crimen organizado.

El Tip: El Cártel de Guasave o Los Mazatlecos es una organización liderada por El Chapo Isidro (buscado por EU), quien mantiene vínculos con el Cártel de los Beltrán Leyva.

Olivas fue detenido en el despliegue de seguridad que se realizó entre los municipios de Culiacán y Mocorito. Allí las fuerzas de seguridad capturaron a otros cuatro hombres y aseguraron dos vehículos, cuatro armas largas, una corta, ocho cargadores y un chaleco táctico.

En el poblado Las Habitas, en El Rosario, fueron detenidas a cuatro personas, entre ellas una de nacionalidad extranjera y un menor de edad. En ese punto aseguraron un fusil Barrett, 11 armas largas, 158 cargadores, 835 cartuchos, cinco chalecos tácticos y cuatro placas balísticas.

En Las Iguanas, municipio de Concordia, dentro el personal operativo localizó un arma larga, 46 cargadores y tres mil cartuchos. En Ranchito de los Gaxiola, Mocorito, un hombre quedó detenido con seis armas largas, siete cargadores, 210 cartuchos, dos chalecos tácticos, siete kilos de goma de opio y un vehículo con reporte de robo.

Más tarde, en Mazatlán, los recorridos terrestres en La Noria permitieron asegurar 951 cartuchos, cinco cargadores y una cuatrimoto. En la localidad La Amole, del mismo municipio, tres personas quedaron detenidas, una de ellas extranjera, con cinco armas largas, una corta, 29 cargadores, mil 280 cartuchos, tres chalecos tácticos y tres placas balísticas.

Recorridos de seguridad en San Ignacio permitieron localizar siete artefactos explosivos improvisados, 29 estopines eléctricos, 49 estopines de retardo y seis salchichas explosivas. En Escuinapa, en la estación fitosanitaria La Concha, el personal ubicó un bulto con cinco armas largas, 29 cargadores, 590 cartuchos, tres chalecos tácticos y cinco culatas.

En Elota, cerca del poblado Casas Grandes, las corporaciones localizaron un campamento donde aseguraron cuatro armas largas, 56 cartuchos, 10 cargadores, un chaleco y ropa táctica.

De forma paralela, en Culiacán y Cosalá, las autoridades inhabilitaron seis áreas de concentración de material diverso en los poblados La Pluma de la Gallina, Bacatá, El Sauce, Las Amargosas y La Vuelta del Cerro. Ahí aseguraron tres armas largas, cinco cargadores, 217 cartuchos, un reactor de síntesis orgánica, cinco mil 490 litros y 250 kilos de sustancias químicas para elaborar metanfetaminas.

Golpe al crimen

Artículos confiscados en los operativos.