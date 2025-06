Claudia Sheinbaum: levantamos la voz por los derechos humanos de nuestros migrantes

Tras señalar que Estados Unidos también necesita de los mexicanos para sostener su economía, la Presidenta Claudia Sheinbaum llamó a las autoridades de aquel país para que se garantice el trato respetuoso y con apego al Estado de derecho hacia los connacionales, luego de la jornada de redadas desatadas este fin de semana en la ciudad de Los Ángeles.

Al leer en su conferencia un comunicado con la postura de su Gobierno sobre lo ocurrido, reiteró su defensa a los mexicanos, a quienes calificó como hombres y mujeres honestos de los que EU necesita financieramente, pues dijo que aunque los ingresos de los paisanos benefician a México con el envío de remesas, en realidad 80 por ciento se queda allá por el consumo y pago de impuestos, a pesar de la condición indocumentada en la que varios se encuentran.

“El porcentaje de aquellos que no tiene documentos lleva ya muchísimos años viviendo en EU. La gran mayoría lleva más de cinco años viviendo allá. Aportan a la economía de EU y de México. EU los necesita para su economía… No están, como en algunos momentos se ha dicho, haciendo un lado a los trabajadores estadounidenses, sino que es una economía muy boyante que requiere de mano de obra.

El Tip: El 95 por ciento de los 4.9 millones de mexicanos indocumentados llevan más de cinco años trabajando en Estados Unidos, de acuerdo con la Cancillería.

“Y entonces las y los mexicanos trabajan en fábricas, en el campo, en los servicios; son cuidadores y también son científicos reconocidos. Es decir, están en todos los ámbitos de la economía y de la sociedad de EU”, dijo desde su conferencia.

También descartó intervenir en las decisiones del Gobierno de Donald Trump, porque esa no es una política de México, y recordó que su Gobierno se ha manifestado en contra de dicha práctica cuando se ha intentado hacer desde administraciones extranjeras.

“Las redadas y estas formas de atender este fenómeno migratorio, pues no son la mejor forma. Ahora, nuestro llamado, primero, pues el trabajo que tenemos que hacer permanentemente. Nosotros no podemos intervenir en la política de EU, no está en nuestra Constitución y no lo vamos a hacer, eso depende de las y los estadounidenses. Así como es la política de no intervención en ningún lado, pues también es hacia EU”, remarcó.

Luego de agradecer a Los Ángeles por el recibimiento de los mexicanos, externó el llamado para que todos los procesos migratorios se lleven con respeto a la dignidad humana y Estado de derecho.

“Hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de derecho”, mencionó.

Asimismo, expuso su desacuerdo con las protestas violentas por ver en ellas un acto “más de provocación que de resistencia”, aunque refirió desconocimiento sobre si fueron realizadas por infiltrados, mientras tanto, llamó a los paisanos a movilizarse de manera pacífica.

“Por eso, también el llamado a la comunidad a que actuemos siempre de manera pacífica. Nosotros en nuestro movimiento siempre actuamos de manera pacífica, nunca utilizamos acciones violentas y en todo caso pues tendría que revisarse quién promovió en todo caso estas acciones”, comentó.

No obstante, advirtió que México defenderá a los mexicanos, para lo cual se han activado todos los protocolos disponibles en los consulados para asistir a los connacionales.

“El Gobierno de México continuará utilizando todos los canales diplomáticos y legales disponibles para expresar su inconformidad con prácticas que criminalizan la migración y ponen en riesgo la seguridad y bienestar de nuestras comunidades en Estados Unidos”, dijo.

Van 42 mexicanos detenidos en EU y 4 deportados, dice canciller

› Por Yulia Bonilla

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, informó que ya van 42 mexicanos detenidos durante las redadas implementadas por Estados Unidos para capturar a migrantes, ante lo cual subrayó que se agotarán todas las vías diplomáticas para defender a los paisanos, sin caer en subordinación.

En la mañanera, detalló que se trata de 37 hombres y cinco mujeres, de los cuales cuatro ya fueron deportados; dos por voluntad propia y los otros dos por tener ya una orden de remoción, es decir, ya contaban con una sentencia correspondiente.

Subrayó que desde el viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum giró instrucciones para atender esta situación, las cuales aseguró que han sido cumplidas y así continuarán para defender a los mexicanos.

“Agotaremos las vías legales y diplomáticas para defender los derechos de cada una y de cada uno de nuestros connacionales que se vean amenazados. En eso está la red consular y a eso nos hemos dedicado de manera intensiva en estos últimos dos días”, dijo.

Detalló que tras las primeras dos redadas encabezadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el viernes en Los Ángeles, el cónsul se trasladó hasta el centro de detención para asistirlos y establecer contacto con las familias.

El mismo día y durante el sábado se dieron disturbios, contó, a razón de lo cual algunos detenidos fueron trasladados a otros centros, lo que obligó que los consulados se movilizaran para localizar y asistir a los mexicanos y sus familias.

Como parte de esta tarea, destacó que tanto el embajador de México en EUs, Esteban Moctezuma, como el de aquel país en nuestro territorio, Ronald Johnson, apoyaron a los agentes consulares y demás personal de protección para que pudieran ingresar a los centros de detención, lo cual se complicó por los disturbios.

De la Fuente subrayó que México está abierto a continuar con la coordinación y colaboración, pero de ninguna forma se actuará con subordinación.

“Seguiremos, Presidenta, sus instrucciones todos estos días y en las semanas subsecuentes. Y por otro lado también seguiremos manteniendo nuestro diálogo, porque así tiene que ser, con las autoridades.

“Necesitamos seguir hablando con ellos, con ICE, con CBP, con todas las agencias que están encargadas de este y otro tema. La instrucción también en esto ha sido muy clara: diálogo, todo el que sea necesario, cooperación con mucho gusto, coordinación desde luego, pero no subordinación, y creo que sobre esos principios hemos logrado avanzar en el diálogo con todas esas agencias”, subrayó.

Particularmente, el llamado del canciller a los connacionales que lleguen a enfrentar una situación de acoso, fue mantener la calma y les recordó que tienen derecho a guardar silencio, no deben firmar nada que no entiendan y, bajo los términos de la Convención de Viena, se debe pedir la presencia de personal consular para brindarles asistencia.

“Necesitamos mantener la calma, necesitamos que todas las expresiones que se hagan sean pacíficas. Y por la vía legal, vamos a encontrar las mejores salidas para todas y todos ellos”, enfatizó el canciller.

Además de continuar con las visitas a cada detenido, se puso a disposición el número 520 623 7874 para atender llamadas las 24 horas del día, en las cuales se asesorará y responderán dudas. Agregó que algunas de las asistencias solicitadas hasta ahora también apuntan el interés de recibir ayuda para permanecer allá.

Alistan reclamo legislativo por actos contra migrantes

› Por C. Arellano y U. Soriano

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que presentarán una protesta formal ante sus homólogos en Estados Unidos por las redadas migratorias realizadas en Los Ángeles, California, donde fueron detenidas 44 personas, varias de ellas con décadas de residencia en ese país.

“Nos solidarizamos con los 44 detenidos, algunos de ellos estaban simplemente comprando, y nos parece muy delicado que se normalicen este tipo de prácticas. No van a resolver ningún problema social, pero sí agravarán la convivencia en California, donde viven millones de mexicanas y mexicanos”, declaró en conferencia.

El también coordinador de Morena en San Lázaro pidió a la Cancillería que actúe dentro del marco diplomático e internacional para intervenir en defensa de los connacionales: “Nuestro reclamo es atento, pero firme: no se deben vulnerar los derechos humanos”.

Sobre si estas acciones podrían afectar la relación bilateral con Estados Unidos, señaló que será la Presidenta, Claudia Sheinbaum, quien determine el cauce institucional, aunque confirmó que enviarán “un reclamo diplomático por la vía legislativa y parlamentaria”.

Monreal Ávila, quien también forma parte del grupo parlamentario de amistad México-Estados Unidos, explicó que mantendrán contacto con la asamblea de representantes de ese país, como lo han hecho en otras coyunturas, y añadió que buscarán “abordar también temas de fondo y de largo plazo en la relación binacional”.

Respecto a los mecanismos disponibles, el diputado indicó que utilizarán todos los canales de la diplomacia mexicana, así como el derecho internacional y los organismos multilaterales, “entre ellos la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para alzar la voz” contra lo que calificó como “prácticas violatorias de derechos humanos”.

Por separado, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, adelantó que existe la posibilidad de que se signe un posicionamiento conjunto entre todas las fuerzas parlamentarias de la Comisión Permanente para respaldar a los migrantes; además, saludó las protestas en Los Ángeles.

En conferencia de prensa, el también senador morenista calificó las redadas como “una cacería de inmigrantes”, las cuales “violan derechos humanos fundamentales, atropellando todo el marco legal”.

Señaló que este miércoles, en el marco de la Comisión Permanente, habrá un trabajo para que el Senado fije postura incluyendo a todas las fuerzas parlamentarias.

“Se va a trabajar, además del pronunciamiento que yo haga, un documento que todos los grupos parlamentarios signen y creo que estaremos de acuerdo ahí. Francamente ahí no veo yo la posibilidad de ningún diferendo”, comentó.

Consideró que las fuerzas políticas estarían de acuerdo, pues es “inconcebible que alguien estuviera en desacuerdo de parar la violación a derechos humanos, de que pare la violencia, el atropello; y se respete a nuestros hermanos y hermanas migrantes de cualquier nacionalidad, y a los mexicanos mexicanas en especial”.

Cancela senadora guinda protesta en embajada de EU

› Por Ulises Soriano

Este domingo se dio a conocer que Guadalupe Chavira, senadora morenista, organizaba la asistencia de legisladores a la protesta que sindicatos y organizaciones sociales llevarán a cabo este martes, frente a la Embajada de Estados Unidos, en contra de sus políticas migratorias; sin embargo, la convocatoria fue cancelada.

A través de un mensaje signado por el grupo parlamentario de Morena y la oficina de la senadora, se señaló: “La participación de senadoras y senadores en la protesta que harán mañana sindicatos y organizaciones sociales ante la embajada de Estados Unidos en México, se cancela”.

No obstante, en el mismo mensaje, se dijo que las y los senadores de Morena trabajan en “un posicionamiento conjunto que se presentará en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su sesión programada para este miércoles”.

Asimismo, se lee la condena de que “¡Ni muros, ni redadas, ni deportaciones! La dignidad no se negocia. La patria se lleva en la piel, pero también en la lucha”. A través de X, la senadora además de señalar la cancelación escribió: “Agradecemos profundamente el respaldo, la disposición y el compromiso de todas y todos quienes se sumaron a esta causa”.

En su comunicado del domingo pasado, Chavira de la Rosa, señaló que “como senadora de la República, y defensora del proyecto de la Cuarta Transformación, condeno con toda firmeza las nuevas medidas represivas impulsadas por la administración Trump, que endurecen la política migratoria y convierten la esperanza de millones en motivo de persecución”.

Y dijo que el mundo está presenciando no sólo una violación a derechos internacionales fundamentales, sino una afrenta a la dignidad humana.

“Nuestros migrantes no son cifras ni discursos, son vidas. Son obreros, madres, estudiantes, soñadores. Son mexicanas y mexicanos que, ante la falta de oportunidades, decidieron cruzar fronteras para construir futuro. Hoy se les responde con redadas, con muros y con miedo”.

Trump despliega tropas y amenaza con detener a gobernador de California

› Redacción

La tensión entre el gobierno federal y el estado de California alcanzó un punto crítico ayer, cuando el fiscal general del estado, Rob Bonta, presentó una demanda contra el presidente Donald Trump, acusándolo de violar la Constitución al federalizar la Guardia Nacional sin contar con la autorización del gobernador Gavin Newsom. La acción legal, que también incluye al secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostiene que ambos funcionarios excedieron su autoridad y vulneraron la Décima Enmienda, diseñada para proteger el poder de los estados ante la intromisión federal.

“Esta es una crisis fabricada para permitirle tomar el control de una milicia estatal, dañando así los cimientos mismos de nuestra república”, expresó Newsom en un comunicado. La demanda describe las recientes manifestaciones en Los Ángeles como “protestas principalmente pacíficas con algunos actos de violencia o desobediencia civil” y rechaza categóricamente que los disturbios lleguen al nivel de insurrección invocado por el presidente.

En medio de estas tensiones, Donald Trump no sólo justificó el uso de la Guardia Nacional, sino que además respaldó públicamente el posible arresto del gobernador californiano. “Yo lo haría si fuera Tom. Me parece genial”, dijo el mandatario, aludiendo al zar fronterizo de su administración, quien advirtió que cualquier funcionario que obstruya las redadas migratorias podría ser arrestado.

Trump también defendió el despliegue inicial de 2 mil soldados y autorizó el envío de otros 2 mil más, con el argumento que sin su intervención, Los Ángeles habría sido “completamente destruida”. Sin embargo, diversos funcionarios locales e informes policiales contradicen esa narrativa. “Hoy, las manifestaciones en toda la ciudad de Los Ángeles se mantuvieron pacíficas”, dijo el Departamento de Policía local en un comunicado. “Felicitamos a todos los que ejercieron sus derechos bajo la Primera Enmienda con responsabilidad”.

La alcaldesa Karen Bass se sumó a las críticas, al señalar que la ciudad era utilizada como “un caso de prueba” para arrebatar poder a las autoridades locales. “¿Sabes qué está haciendo la Guardia Nacional? Están vigilando dos edificios... eso es lo que están haciendo, así que ¿necesitan marines encima?”, cuestionó en una rueda de prensa. Añadió que la intervención federal era completamente injustificada y que había creado un clima de miedo y pánico entre la población, especialmente en las comunidades inmigrantes.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que el despliegue de 700 marines activos era necesario para proteger a los agentes del orden federal. Lo hizo desde la cuenta oficial del Pentágono en la red social X, afirmando que “el aumento de las amenazas a los agentes del orden público” justificaba la medida. Sin embargo, ni el Departamento de Policía ni otras agencias locales reportaron amenazas significativas.

Resistencia estatal. El gobernador Gavin Newsom calificó el despliegue adicional como “una falta de respeto a nuestras tropas” y denunció que los soldados enviados ni siquiera contaban con alimentación o directrices operativas. “No se trata de seguridad pública. Se trata de halagar el ego de un presidente peligroso. Esto es imprudente. Inútil. Y una falta de respeto a nuestras tropas”, escribió en X.

El fiscal Rob Bonta reforzó esa postura durante una conferencia de prensa: “Todo lo que el gobernador Newsom ha hecho y está haciendo es completamente legal, en el mejor interés de California. Y es el Presidente quien debe mirarse en el espejo y reconocer que el actor ilegal aquí es él”.

Mientras tanto, Tom Homan intentó matizar sus declaraciones sobre posibles arrestos, afirmando que “nadie está por encima de la ley” y que cualquier funcionario que obstruya las acciones migratorias podría ser procesado, pero negó haber dado instrucciones explícitas para detener a Newsom o Bass. La amenaza, no obstante, quedó latente y alimentó la percepción de una escalada autoritaria.

En una de sus declaraciones más duras, Newsom respondió a la amenaza de arresto diciendo: “Vengan a por mí, arréstenme. Acabemos con esto de una vez, hombre duro”. Añadió que el apoyo de Trump a su detención representaba “un paso inequívoco hacia el autoritarismo”.

LITIGIO SERÍA HISTÓRICO. La demanda presentada por California podría convertirse en un caso histórico sobre los límites del poder presidencial. Según informes del Washington Post, la acción legal se basa en el hecho de que la federalización de la Guardia Nacional sin el consentimiento del gobernador es “por definición, ilegal”. Newsom ha insistido en que nunca hubo colaboración ni coordinación con el Departamento de Defensa, y que las reglas de enfrentamiento no fueron respetadas.