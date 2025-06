Delia Quiroa pasa de ser buscadora a jueza

Delia Quiroa, abogada, activista y defensora de derechos humanos, fundadora del colectivo 10 de marzo, a través del cual busca a su hermano desde 2014, será jueza mixta de Distrito en Sinaloa, luego de resultar ganadora en la elección judicial del pasado 1 de junio, plataforma desde la que espera poder “marcar un cambio” en el Poder Judicial, a pesar de que, reconoce, “va a ser complicado”.

“A mí me llaman la atención las causas perdidas. Sé que si insistes e insistes e insistes, puedes lograr marcar un cambio. Va a ser complicado, pero yo voy a dar mi mayor esfuerzo y tratar de marcar el precedente y visibilizar todas esas problemáticas que giran alrededor”, dijo.

Con 81 mil 12 votos, el 8.6 por ciento de los sufragios, la activista por los desaparecidos explica al diario La Razón que su interés es ayudar a las personas y corregir un poco a las autoridades “en la medida de lo posible” para que empiece a haber un mejor país.

El Dato: delia Quiroa es abogada litigante, maestra en juicio de amparo y derechos fundamentales y fundadora del Colectivo Nacional de Desaparecidos 10 de Marzo.

Delia estudiaba Ingeniería en Mecatrónica en Tamaulipas en 2014, cuando Roberto, su hermano, sufrió una serie de secuestros. La tercera vez ya no tuvieron recursos para pagar por el rescate, por lo que nunca han vuelto a verlo. Ese suceso le cambió la vida totalmente, pues al iniciar la búsqueda se percató de la complejidad del acceso a la justicia.

“Nosotros nos desplazamos a la Ciudad de México y empezamos a ir a las fiscalías a pedir que lo buscaran. Contraté algunos abogados, me terminé el dinero que tenía, vi que no hubo resultados. Entonces yo empecé a ver que iba a batallar mucho y que no iba a haber dinero que me alcanzara para los abogados. Entonces dije, bueno, pues voy a cambiar de carrera y me voy a meter a estudiar la licenciatura en Derecho”, dijo.

Pero ello no fue suficiente, por lo que después estudió la Maestría en Juicio de Amparo y Derechos Fundamentales, pues, señaló: “Aun sabiendo derecho y pidiendo las cosas a los fiscales, a los ministerios públicos y a las autoridades de víctimas y todo eso, no me hacían caso. Entonces en la carrera aprendí que por medio del juicio de amparo se les puede obligar. Entonces ya es cuando me meto a estudiar la Maestría en Juicio de Amparo y ahí empecé a ver más resultados”.

La también fundadora del Colectivo Nacional de Búsqueda 10 de marzo afirmó: “De hecho, yo creo que en Tamaulipas me respetan en los juzgados”.

“Cuando voy con las señoras del colectivo, nos atienden y les dan lo que la ley marca. Ya no nos tienen todo el día sin atendernos. Ahora yo llego y, como saben que no tengo compromiso con nadie, que yo sí les voy a meter un amparo, que yo sí les voy a meter quejas, o sea, que yo sí voy a actuar en contra de ellos, entonces, yo veo que sí me funcionó porque ya tienen un respeto por nosotros”.

El 1 de septiembre rendirá protesta como jueza de Distrito. Quiroa comentó que fueron las madres buscadoras del colectivo que representa y periodistas desplazados quienes le sugirieron participar en la elección judicial.

Descarta México salir de la OEA pese a sus críticas

Tras reiterar el rechazo a las observaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) respecto a la elección judicial, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que se contemple la salida de México de dicha organización, aunque advirtió que en el corto plazo se buscará un acercamiento para hablar con la misma.

Tras acudir a observar este ejercicio inédito en el país, la OEA exhortó a México a evaluar si este mecanismo contribuirá a fortalecer la impartición de justicia o si terminará por debilitarlo, junto a la transparencia, imparcialidad y eficacia del Poder Judicial.

Y es que, el informe emitido señaló que estos comicios se caracterizaron por el alto nivel de abstencionismo, dejando al país con los niveles más bajos de participación ciudadana en la región, motivos a partir de los cuales consideró que este proceso demuestra que cambios de esa magnitud deben ser graduales y que, además, no resultaría recomendable para ser implementado por las demás naciones.

98 observadores de la OEA asistieron a la jornada electoral

En conferencia de prensa, la mandataria federal replicó ayer el pronunciamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hecho el fin de semana, en el que se expuso que la organización se “extralimitó” en sus funciones al emitir una crítica a la elección judicial y recomendar a otros países de la región que no repliquen dicho procedimiento para renovar su Poder Judicial.

Además, señaló que los nuevos jueces, ministros y magistrados que se eligieron ni siquiera han entrado en funciones como para emitir observaciones al respecto.

A pesar del desacuerdo con la postura, la mandataria federal acotó que el organismo internacional sí tenía derecho de acudir al país, como ocurrió, y describir lo acontecido.

“En las funciones está claramente establecido en los estatutos de la OEA la no intervención. Entonces pueden venir como observadores y decir qué pasó el día de la elección, pero decir o incluso orientar a los países de América Latina que no vayan a usar la forma de elegir para definir a su Poder Judicial, pues ¿de dónde lo sacan?, si nada más estuvieron el día de la elección. Todavía ni siquiera toma posesión el nuevo Poder Judicial para poder evaluar su funcionamiento”, dijo.