¿No puedes acudir al módulo del Bienestar? Así puedes registrarte a la pensión si eres adulto mayor

Si eres adulto mayor y por alguna razón no puedes acudir a un módulo de registro para solicitar tu pensión del Bienestar, no estás solo.

Hay una opción que pocos conocen, pero que puede ayudarte a recibir este apoyo económico sin necesidad de salir de casa.

El programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores está dirigido a quienes tienen 65 años o más y se entrega de manera bimestral. El registro suele realizarse en módulos oficiales distribuidos en todo el país, pero ¿qué pasa si no puedes acudir personalmente por cuestiones de salud, movilidad o discapacidad?

Puedes pedir una visita domiciliaria

La Secretaría del Bienestar cuenta con una alternativa especial para estas situaciones: se trata de las visitas domiciliarias, una modalidad que permite que personal autorizado acuda directamente a tu casa para realizar el trámite.

Este servicio está pensado para adultos mayores que, por su condición física o alguna enfermedad, no puedan trasladarse hasta el módulo.

En lugar de perder la oportunidad de recibir su pensión, ellos pueden solicitar que el registro se realice en su domicilio.

¿Cómo se solicita?

Hay dos maneras principales para pedir una visita domiciliaria:

Llamar al 800 639 42 64 (800-MEXICO-4), donde un operador te orientará sobre los pasos a seguir. O bien, puedes ingresar al sitio oficial del programa para consultar más información sobre los trámites y documentos necesarios.

Es importante tener a la mano los documentos de la persona interesada, como su CURP, identificación oficial y comprobante de domicilio. También podrían pedir un documento médico que acredite que no es posible que la persona salga de casa.

¿Y si no me registro?

No acudir al módulo en la fecha indicada no significa perder el derecho a la pensión de inmediato, pero sí puede retrasar tu incorporación. En caso de no presentarte ni pedir visita domiciliaria, tendrás que esperar a que se abra una nueva etapa de registro.

Además, si ya habías sido convocado y simplemente no fuiste, podrían considerar que no estás interesado en el programa, por lo que es importante mantener contacto con Bienestar o acudir en cuanto puedas.

Bienestar, con la intención de asegurar una vida digna a las personas adultas mayores. Este apoyo no solo busca aliviar gastos básicos, sino también reconocer la contribución histórica de este sector de la población.

Así que ya lo sabes: si tú o algún familiar necesita el apoyo, pero no puede trasladarse, no pierdan la esperanza. El programa contempla estas situaciones y tiene alternativas para que nadie se quede fuera.