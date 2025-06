Se cae sistema en Veracruz

Como si no fuera suficiente con los conflictos poselectorales que surgieron en Veracruz luego de los comicios municipales, al OPLE estatal se le cayó el sistema cuando apenas empezaba el cómputo de la elección judicial. El lunes a las 07:00 horas dio inicio el proceso, y al mediodía se interrumpió. El órgano electoral dijo que se trataba de “una falla técnica”, pero durante el resto del día no se reanudó el cómputo. Esto llevó a que varios candidatos a juzgadores que iban ganando y que no estaban en los acordeones, se plantaran desde la noche del lunes afuera del OPLE para, con cartulinas en las manos, denunciar el “fraude”. La presidenta del órgano, Marisol Delgadillo Morales, explicó que se trató de “una intermitencia” por tantas consultas. Pero hasta el cierre de esta edición, la interrupción del conteo ya había rebasado las 24 horas. Cuando termine el proceso, nos adelantan, quedarán muchas dudas y muchas suspicacias sobre los comicios. Veremos.