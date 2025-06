Christopher Landau ‘choca’ con morenista; ‘di orden de cancelarla... ni siquiera tienes visa’

Un comentario en redes sociales por parte Melissa Cornejo, consejera estatal de Morena y exrepresentante del partido ante Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, provocó la reacción del subsecretario de Estado y ex Embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau.

El diplomático calificó como “vulgar” la expresión usada por Melissa Cornejo, respecto a las visas para ingresar a Estados Unidos.

“Van a quitar visas a quienes compart...”, escribió la morenista, acompañando su mensaje con una imagen de las manifestaciones en contra de las redadas. “Viva la raza y métanse mi visa por el...”.

Mensaje de Melissa Cornejo en sus cuentas de redes sociales, que posteriormente ya no las hizo públicas. ı Foto: Captura de pantalla.

En respuesta, Landau aseguró que había ordenado cancelar la visa de Melissa Cornejo por el vulgar comentario, sin embargo al rastrear los expedientes se dieron cuenta que no tenía dicho documento.

“Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar.

Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar. Que fácil hablar de tu desprecio hace “mi visa”… — Christopher Landau (@DeputySecState) June 12, 2025

“Que fácil hablar de tu desprecio hace ‘mi visa’ en redes sociales cuando no la tienes. Los que glorifican la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden público (”FU** ICE") de ninguna manera son bienvenidos en nuestro país", manifestó.

El subsecretario Landau se reunió ayer con la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien este jueves le expresó su desacuerdo con las redadas antiinmigrantes en Estados Unidos, donde se han detenido a personas que “trabajan honestamente”, dijo esta mañana la Mandataria.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR