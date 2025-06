Morenista confronta a subsecretario por violencia

En medio de las tensiones en la relación binacional entre México y Estados Unidos y la crispación por el tema de las redadas, deportaciones y protestas migrantes, una militante de Morena que hizo duros comentarios acerca de las visas entró en confrontación con el vicesecretario de Estado, Christopher Landau.

La joven identificada como Melissa Cornejo (@melishcs) publicó en su cuenta de X, la imagen de un hombre ondeando la bandera mexicana y sobre un carro destrozado la leyenda “Fuck ICE”.

En la publicación, la mujer, identificada como consejera estatal de Morena y exrepresentante de ese partido ante el Instituto Electoral de Jalisco, escribió: “Van a quitar visas a quienes compart… Viva la raza y métanse mi visa por el cu…”.

El Dato: Esta semana, el morenista Gerardo Fernández Noroña se confrontó con el senador republicano Eric Schmitt, por el tema de los impuestos a las remesas de los paisanos.

Landau respondió por la misma red social: “Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar. Qué fácil hablar de tu desprecio hacia ‘mi visa’ en redes sociales cuando no la tienes”.

En la parte final de su respuesta, Landau remató: “Los que glorifican la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden público (“FU** ICE”) de ninguna manera son bienvenidos en nuestro país”.

Después de la publicación del vicesecretario de Estado de la Unión Americana, la morenista Melissa Cornejo publicó: “qué fantasía que me funden los yankees”.

Posteriormente, borró sus mensajes y bloqueó todas sus redes sociales.

La respuesta que le dio el funcionario estadounidense a la joven fue aplaudida por los internautas de X, entre ellos Countryregio, quien posteó: “Excelente respuesta. Gente como ella solo da mala imagen a los mexicanos en EU”.