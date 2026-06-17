OEA advierte que los cárteles ya no dependen de un solo mando: ‘No hay más un Pablo Escobar’

El crimen organizado transnacional dejó atrás el modelo de grandes jefaturas criminales como la que representó Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, y ahora opera mediante redes fragmentadas, estructuras locales y funciones repartidas en distintos países, afirmó Iván Marques, secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“Las organizaciones criminales aprendieron a coordinarse mejor. Los estados también tienen que hacerlo”, sostuvo.

Aunque el funcionario no mencionó de forma directa al Estado mexicano, usó el caso del ex líder del Cártel de Sinaloa para marcar una diferencia con el modelo criminal del pasado. “No hay más un Pablo Escobar o un “el Chapo”, alguien que domine toda la cadena de producción, transporte, comercio de la droga y otros mercados ilícitos”, dijo durante la conferencia de prensa de cara a la próxima Asamblea General de la OEA, prevista en Panamá del 22 al 24 de junio.

Bajo esa lógica, Marques sostuvo que el crimen organizado transnacional opera ahora con grupos más fragmentados, redes locales y funciones repartidas en distintos países. “Las organizaciones criminales aprendieron a coordinarse mejor. Los estados también tienen que hacerlo”.

Con el ejemplo de la cocaína, el secretario expuso la dimensión económica del negocio ilícito. Según los datos presentados por la OEA, producir un kilo cuesta alrededor de mil 200 dólares; al llegar a puerto sube a 3 mil; en Estados Unidos alcanza 30 mil, y en mercados como Australia o zonas de Asia llega hasta 155 mil.

El exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán Loera ı Foto: AP

Desde esa perspectiva, el funcionario afirmó que las ganancias criminales ya no circulan solo en efectivo ni dentro de una ruta lineal. El dinero puede pasar por criptomonedas, contrabando, productos falsificados y operaciones comerciales que regresan a la región con un valor multiplicado. “Funciona como una economía integrada y altamente sofisticada”, señaló.

Entre las herramientas disponibles, Marques citó la Convención Interamericana para combatir el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos; los grupos de expertos sobre lavado de activos, así como la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, y la reunión ministerial de seguridad pública. El problema, dijo, no radica en la falta de mecanismos, sino en su uso aislado.

Frente a ese escenario, la OEA reportó resultados regionales desde 2019. La organización contabiliza cerca de 90 mil armas destruidas y más de 219 toneladas de municiones eliminadas en distintos países del continente. En materia de drogas, el sistema de alerta temprana pasó de cuatro naciones activas en 2019 a 18 el año pasado.

Marques también destacó la capacitación de más de 5 mil analistas e investigadores en inteligencia antidrogas. Además, ubicó el lavado de activos como el punto donde convergen economías ilícitas, delitos financieros, estafas y extorsiones. “Seguir el dinero”, resumió al hablar de la ruta que deben seguir las políticas nacionales.

Narcotráfico ı Foto: Juan José Estrada Serafín/Cuartoscuro.

Para el secretario, la respuesta militar no resuelve por sí sola el avance de las organizaciones criminales. Aclaró que cada Estado decide su propia estrategia, pero defendió una ruta basada en inteligencia, intercambio de información, aduanas, fiscalías, policías, investigación financiera y cooperación internacional.

Sobre las capturas de líderes criminales, Marques advirtió que esos golpes no bastan para desarticular estructuras completas. “El problema del crimen organizado no va a resolverse con la captura o la prisión de un liderazgo”, dijo sobre el reciente operativo de las fuerzas militares de Estados Unidos contra el líder del Tren de Aragua.

Al cierre, el funcionario afirmó que la región necesita respuestas coordinadas ante mercados ilícitos que ya mezclan drogas, armas, trata de personas, contrabando, lavado, ciberseguridad, puertos y fronteras. La OEA, sostuvo, no reemplaza a los gobiernos nacionales, pero sí puede conectar capacidades, generar confianza y facilitar mecanismos que ningún país puede construir por sí solo.

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LMCT