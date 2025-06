Beca Rita Cetina: Fecha de la PRÓXIMA convocatoria para registrar a tus hijos

La Beca Universal “Rita Cetina Gutiérrez” sigue apoyando a estudiantes de nivel secundaria, y pronto ampliará su alcance a nivel primaria y preescolar. Si estás esperando un nuevo periodo de inscripción, esta información te interesa.

¿Ya puedo registrar a mi (mis) hijo(s) para recibir la beca?

No, aún no. Actualmente no hay convocatoria abierta para nuevos incorporados a secundaria, y tampoco empieza en junio 2025. El coordinador nacional Julio León confirmó que no habrá nueva inscripción hasta septiembre de 2025.

📢 Becarias, becarios y familias interesadas: La próxima convocatoria de la #BecaRitaCetina será en septiembre. 📷 Registro solo en: https://t.co/RstsSa7s8y 📷 pic.twitter.com/IWzkQFJAyR — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) June 14, 2025

¿Quién puede registrarse en septiembre?

En septiembre se abrirá un nuevo periodo de registro, y será además más amplio, pues incluirá estudiantes inscritos en secundaria, primaria y preescolar. Podrán participar:

Estudiantes activos de secundaria —en etapa de continuidad, no se requiere reinicio del trámite.

Alumnos de primaria y preescolar en escuelas públicas —nuevos registros desde cero.

¿Dónde y cómo será el registro?

El proceso se realizará completamente en línea, mediante la plataforma oficial: www.becaritacetina.gob.mx

Como tutor, deberás:

Crear cuenta o iniciar sesión. Capturar tus datos (CURP, teléfono, correo, identificación, comprobante de domicilio). Registrar al estudiante con su CURP. En caso de tener varios: registrar cada uno hasta completar la familia. Revisar y enviar la solicitud durante el periodo asignado.

Documentos necesarios

De acuerdo a la convocatoria anticipada, tendrás que preparar:

CURP del tutor , teléfono y correo electrónico.

Identificación oficial vigente .

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

CURP del menor

¿Y la beca para secundaria qué sigue?

Si tu hijo ya fue inscrito en secundaria durante la primera etapa (noviembre‑diciembre 2024), no necesitas volver a registrarlo. Su beca se renueva automáticamente, sin trámites adicionales .

¿Cuándo abren los pagos de junio?

Aunque el registro está en pausa, los pagos del bimestre mayo‑junio ya comenzaron, y se efectúan según la inicial del apellido paterno desde el 4 hasta el 27 de junio.

Prepara tus documentos con tiempo y mantente alerta en septiembre para registrar a tus hijos. Si tienes dudas, puedes llamar al 55 1162 0300 (horario lun‑vie 8–22 h, sáb 9–14 h) o visitar el portal de preguntas de la beca.

Recuerda que es importante que cada uno de los interesados muestre sus papeles en orden para poder ser parte de esta nueva beca que se está dando en diferentes planteles de la secundaria.

No olvides que los registros son escalonados y cuando haya la nueva convocatoria, será el momento indicado para hacer el registro.