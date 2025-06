“PJ atenderá de forma integral a la clase media, la baja y la alta”

Hugo Aguilar Ortiz, quien a partir del 1 de septiembre será el ministro presidente en la nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que implementará en el máximo tribunal un sistema de justicia para la clase media, baja y alta, donde habrá certeza jurídica.

Además, propondrá que el máximo tribunal sesione de manera itinerante, es decir, en distintos puntos del país, no sólo desde la Ciudad de México, y se pondrá el foco en la gente de a pie, la que no tiene abogados y que hasta ahora no ha tenido la posibilidad de acceder a la Corte de manera fácil.

En entrevista en Al Mediodía con Solórzano, en el canal de Youtube de La Razón, el ministro electo, quien presidirá la SCJN durante los primeros dos años, al haber obtenido seis millones 195 mil 612 votos, la mayor cantidad entre quienes consiguieron un lugar en la nueva integración de la Corte, advirtió que habrá cambios de forma y de fondo en el máximo órgano jurisdiccional.

TE RECOMENDAMOS: ONG alerta separación de familias Deportan a padres de 13 mil niños nacidos en EU

El Dato: senadores de Morena y el PVEM presentaron la semana pasada una iniciativa para eliminar el uso obligatorio de la toga a los ministros de la Suprema Corte.

Aseguró que con la elección se fortalece la independencia judicial y la división de poderes, además de que gana poder la Corte, al decidir todo en el pleno, a diferencia de la actualidad, que está dividido en dos salas y el propio pleno. Sin embargo, se prepara un diseño de funcionamiento para evitar un “cuello de botella” en los asuntos.

Explicó que se implementará una justicia pluricultural fortalecida con la visión de los pueblos, en la que no habrá cabida para la corrupción ni los arreglos “en lo oscurito” y en donde serán muy enfáticos en que el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), organismo de nueva creación, haga su labor y castigue la corrupción.

El futuro juzgador, originario de San Agustín Tlacotepec, Oaxaca, aseguró que el cargo que ostentará durante 11 años a partir del 1 de septiembre, no se lo debe a nadie, a ninguna fuerza política, ni lo obtuvo con “arreglos en lo oscurito”, sino que es producto de los votos de los pueblos. “Si algún compromiso ético tengo es con los pueblos”, afirmó.

6 millones 195 mil 612 votos obtuvo Hugo Aguilar como candidato a la SCJN

“Si a mí me hubiera puesto el presidente (Andrés Manuel) López Obrador o la Presidenta Claudia Sheinbaum, pues me hubiera puesto desde hace cuatro o cinco años porque los conozco, trabajé con López Obrador en el Plan de Justicia Yaqui y pues, si así hubiera sido, él me hubiera puesto como ministro en alguna terna”, destacó.

Señaló que no ha hablado aún con la Presidenta Claudia Sheinbaum ni con nadie del Poder Legislativo. Dijo esperar que haya una transición tersa, que les permita llegar, y “en el minuto uno” empezar a funcionar.

Hugo Aguilar Ortiz afirmó que habrá acuerdos con los ocho ministros a su llegada a la Corte, para trabajar en los asuntos con los que se encontrarán, los cuales, reconoció, será en “un buen número de expedientes”.

Ante ello, dijo, trabajará en dos canales: en sacar adelante el rezago y en generar los mecanismos para abrir la Corte a la gente.

En torno a si utilizará o no la toga, Aguilar Ortiz señaló que él propuso que si la Corte será pluricultural, tal y como ya se establece en la Constitución, los símbolos que estarán en la Corte no tienen que ser de un solo modo; sin embargo, subrayó que lo dijo a manera de protesta, por lo que no se va a imponer.

Aseguró también que el suyo es un triunfo de todos los que aportaron a lo largo de años para que hubiera un México pluricultural y que no se siguiera excluyendo a los pueblos.

La gente te vio como uno de ellos, por eso votó por ti.

Totalmente. Durante la campaña había la expectativa de que pudiera prender esta idea de que un indígena llegara a la Corte. Fijamos el objetivo de recorrer territorio indígena, territorios olvidados. Las últimas dos semanas pude constatar que la candidatura ya no era mía, sino de los pueblos.

La opinión está arriba, pero abajo hay gente moviéndose y esa es la fuerza con la que nosotros llegamos. Viene ahorita la etapa de la transición, de conocer la dimensión de lo que está dentro.

Vamos a encontrar un buen número de expedientes, tendremos que tomar acuerdos para encontrar la manera de hacer una justicia pronta, expedita, y a la par iremos construyendo los cambios que requiere la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cambios de forma y de fondo que nos acerquen la justicia a los más necesitados.

Tenemos que poner el foco en eso, en la gente de a pie, que no tiene un cuerpo de abogados, que no puede llegar a la Corte de manera fácil. A la par de atender los asuntos normales, la Corte tiene que seguir funcionando; vamos a armar un plan de trabajo para darle esta otra perspectiva para que la gente de a pie sienta que tiene una Corte favorable.

¿Qué porcentaje de la población mexicana será indígena en este momento?

El 23 por ciento de la población mexicana, más 2.5 de población afromexicana. Estamos hablando de 25.5 por ciento de población.

¿Qué vamos a hacer con el otro 75 por ciento bajo tu óptica? Te lo planteo, Hugo, porque es el momento de pensar en los indígenas, pero también en un país.

Esto me lo han preguntado mucho: si no llegando un indígena solamente va a haber justicia para los indígenas. No. Vamos a ver una justicia fortalecida con la visión de los pueblos, eso sí, pero vamos a atender el sistema de justicia en su conjunto.

Vamos a atender el Poder Judicial en su conjunto, integral, para clase media, clase baja, clase alta; que los inversionistas, los empresarios, tengan la seguridad que vamos a dar certeza jurídica, que es lo que todo el mundo pide.

Me reuní con los empresarios y ellos dicen: “Nosotros queremos certeza para invertir, para seguir trabajando”. Reconocían que hay una deuda con los pueblos indígenas, pero obvio, ellos decían: “Nosotros necesitamos seguir trabajando, que haya certeza en la inversión”. Y nosotros le decíamos: “El tema indígena no le quita certeza, solamente busca un equilibrio de un sector social tradicionalmente excluido, pero el resto del aparato, el resto del esquema, va a seguir estando, ahora con una visión, porque no va a haber oportunidad para la corrupción, para los arreglos en lo oscurito. Eso sí va a cambiar, pero yo creo que a todo mundo nos interesa que así sea. Tengan la certeza que eso no va a tener lugar en esta Suprema Corte. Vamos a ser muy enfáticos en que se castiguen, que el Tribunal de Disciplina (Judicial) realice su labor y vamos a hacer lo correcto.

¿Va a conservar el Poder Judicial su autonomía e independencia?

Se ve fortalecida la justicia, la independencia judicial y la división de poderes. Nosotros llegamos, mira, yo no se lo debo a nadie. Yo llegué por los votos de los pueblos.

¿A ti te puso Andrés Manuel López Obrador?

Nosotros llegamos, mira, yo no se lo debo a nadie. Yo llegué por los votos de los pueblos.

Yo surjo de la comunidad, tengo el respaldo del pueblo. Si algún compromiso ético tengo, es con los pueblos.

Si a mí me hubiera puesto el presidente López Obrador o la Presidenta Claudia Sheinbaum, pues me hubiera puesto desde hace cuatro o cinco años, porque los conozco, trabajé con el expresidente Andrés Manuel López Obrador en el Plan de Justicia Yaqui, y pues si así hubiera sido, él me hubiera puesto como ministro, él mandó la terna de varios.

Yo no llego, no me identifico que haya llegado con una fuerza política o con arreglos en lo oscurito.

¿Te has reunido con los otros ocho ministros?, ¿qué ambiente sientes?

Estoy ya en diálogo con ellos. Muy buen ánimo. Yo quiero decirte que el hecho de hacer campaña nos sensibiliza muchísimo. Hay que encontrar los instrumentos, generar los acuerdos para que el montón de trabajo que nos está esperando no nos absorba.

Ese es el reto, por eso yo voy a tejer dos canales: atender el rezago, porque lo tenemos que hacer, pero no perder de vista lo recogido durante la campaña con la gente. Ese es el compromiso central.

Hasta ahorita nadie me ha llamado para decir: “Oye, pues ya llegaste, llegaste por mí, vas a hacer esto, vas a hacer aquello”. Estamos libres. Yo ayer (domingo) planteé que se fortalece la independencia judicial y la división de poderes. Desde la independencia, desde nuestra función de Estado, vamos a atender el diálogo con los otros poderes. O sea, ser independiente no significa aislarse del mundo. Nosotros tenemos una empresa común que se llama México y tenemos que trabajar todos en función de esta apuesta común.

¿Habrá alguna dinámica distinta con los ciudadanos en la Corte?

Voy a integrar un plan de trabajo, lo voy a poner a consideración de los demás ministros y ministras, pero te puedo adelantar que vamos a proponer hacer itinerancia. O sea, la Corte no sólo va a sesionar en la Ciudad de México. Y dos, la Corte se va a abrir. O sea, las puertas van a estar abiertas. Vamos a fortalecer, si ya está, y si no, crear un área de atención y de asesoría al público en general.

Todos los que lleguen a la Corte buscando resolver una duda, porque uno dice la Corte, pues tiene que ser algo jurídico, vamos a tener un equipo que atienda a nuestra gente, para que todo el que llegue a la capital buscando una solución a un problema, se lleve una orientación o incluso un acompañamiento.

¿La Corte perderá poder al pasar de 11 ministros a nueve, o más bien hoy se distribuyen las funciones de otra manera?

Yo creo que gana poder porque antes funcionaba por salas y las salas tenían un peso específico, pero el pleno tiene un peso fundamental.

Ahora todo va a ser de pleno y viene el diseño de cómo va a funcionar, porque también el pleno tiene tiene una fuerza importante, pero si todos los asuntos se llevan al pleno, puede ser un cuello de botella; o sea, puede ser que estemos resolviendo muy pocos asuntos por mes. Va a ser una cuestión difícil, pero creo yo que ahí vamos en encontrar el mecanismo para seleccionar los casos emblemáticos, los que requieran un debate. Ya estamos pensando cómo funcionar.

¿Qué van a hacer con el Canal Judicial, que hasta ahora de cualquier manera ha venido funcionando?

Vamos a ampliar más su visión de abajo. O sea, yo un reto que veo es que lo jurídico tiene que volverse lenguaje llano, que la gente lo conozca. Pregunta obligada en todos los foros: ¿qué hace un ministro?, ¿qué hace un juez?, ¿qué hace un magistrado?

Pues tenemos que poner al ministro, al juez y al magistrado a explicar todos los días no sólo qué hace, sino de lo que acaba de resolver, qué implicación tiene, qué significación tiene. Vamos a hacer un Canal Judicial que dialogue con la gente.

¿Qué pensaste con el tema de usar o no usar la toga?

Primero, que ya es norma constitucional el reconocimiento de la pluriculturalidad. Más allá qué diga la normatividad debajo, porque alguien me cuestionó: “No, no conoce la norma”. La conozco, pero también sé que la Constitución dice que seamos un Estado pluricultural y la Corte no puede ser ajena a ese mandato constitucional. Segundo, hay que reconocer que en las sociedades y los pueblos en los que vivimos tienen sus propios esquemas de formalidad y solemnidad.

Si la Corte va a ser pluricultural, los símbolos que van a estar no tienen que ser de un solo modo. Y lo lancé a manera de propuesta; vamos a proponer porque yo tampoco voy a imponer.

Ganaste con más de seis millones de votos. ¿Estás emocionado?, ¿qué dijeron los tuyos?

Sí, la verdad es que estoy contento, emocionado. Contentos. Todos estamos confiados, porque tenemos la capacidad, el conocimiento, la experiencia para afrontar retos. No he hablado con la Presidenta ni con nadie del Legislativo. Vamos a ver todo el mandato constitucional para hacer la transición. Si hay necesidad de hablar con ellos, pues vamos a hablar. Estoy empeñado en que hagamos una transición tersa, una transición buena, que nos permita llegar y al minuto uno empezar a funcionar.

¿Cambió tu vida?

Pues este es el triunfo no sólo de nosotros, sino de los que vinieron picando piedra a lo largo de muchos años. Zapatistas, claro. Todos los que aportaron para que hubiera un México pluricultural.

¿Es cierto que tú dirigiste la consulta sobre el Tren Maya?

Yo la diseñé. La consulta no tenía reconocimiento constitucional, estaba en el artículo 6 del convenio 169 y en el 19 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; es un estándar internacional, como entiendo. Había que aterrizar el estándar internacional y aplicarlo en el caso mexicano, y eso fue lo que yo diseñé.

Y puedo decirte que a nivel internacional no hay una consulta de la dimensión del Tren Maya, como metodología y como implementación de un estándar internacional con efectos jurídicos. Aquí estamos hablando que consultamos a alrededor de mil 140 comunidades en cinco entidades federativas.

Que faltó información, no era yo el responsable de la información, eran otras instancias del gobierno. Yo me ocupé del diseño jurídico y metodológico para que se implementara una consulta a los pueblos y comunidades indígenas de la península. Esa es la parte que a mí me toca y sobre esa respondo.

Si hay alguien que cuestione, podemos debatirlo.

Pero no los resultados de la encuesta, no que las comunidades tuvieran información o no tuvieran información, esa no era tu ventanilla.

Esta cosa que dicen que engañé a los pueblos, que casi los obligué a aceptar, no; eso es absurdo, totalmente falso, no ocurrió. Fueron asambleas públicas, abiertas en espacios en donde todo el mundo podía llegar. Estuvimos y se grabaron, incluso; o sea, que alguien diga: “Aquí está, en este momento tú estás presionando, estás coaccionando, estás engañando”. No.

Pero sí yo quiero desmentir de manera categórica que haya yo afectado, engañado, conminado; eso está todavía peor, que yo haya obligado a las comunidades, como si las comunidades fueran entes que no tienen raciocinio propio.

¿Qué piensas de lo que está pasando con los migrantes mexicanos en Estados Unidos?

Son hermanos míos los que están sufriendo esta situación. Creo que no debe de ocurrir en ningún lugar del mundo, porque detrás de todo eso también hay racismo, hay clasismo, hay discriminación. No debería estar en ningún lugar del mundo. Yo creo que la sociedad ha perdido esta parte humana de pensarnos como hermanos todos, cualquiera que sea el lugar donde nos encontremos.

Rosa Icela reitera a ministro apoyo de Gobierno y pueblo

› Por Yulia Bonilla

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el Gobierno federal apoya al ministro electo Hugo Aguilar Morales, a quien exhortó a no hacer caso de la “maledicencia” que, dijo, se ha dado con las críticas por su origen indígena.

Al encabezar la conferencia matutina de ayer, la funcionaria federal celebró la entrega de constancias con las que se fijaron los triunfos de quienes conformarán el nuevo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a partir de septiembre, aunque admitió que el proceso electoral vivido sí requiere “correcciones mayores”.

Respecto a los comentarios que algunos personajes políticos emitieron a raíz de la entrega de constancia a Hugo Aguilar, con referencias a su origen indígena, lo instó a no prestar atención a tales comentarios “clasistas y racistas”, pues recalcó que la población fue quien lo eligió con su voto.

“El pueblo de México lo apoya, que el Gobierno de México también; que estamos muy orgullosos de él, de su trayectoria; y que no haga caso de la discriminación que algunos tienen con respecto a muchos de nosotros que siempre sufrimos de clasismo, de racismo. Pero que el pueblo de México es sabio y que, finalmente, el pueblo de México decidió con su voto hacerlo ministro.

“Así que estamos muy orgullosos. Que no haga caso de tanta maledicencia. Y los pueblos originarios son nuestra historia, es el legado de nuestros antepasados, todo lo que estamos viviendo. Así que a él, a su familia, a todos los que votamos por él, pues muchas felicidades”, dijo.

Sobre el proceso de validación de las candidaturas que ganaron los comicios, la funcionaria se dijo contenta y subrayó que los nuevos ministros tendrán una responsabilidad de resolver asuntos de suma trascendencia para el país.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ayer, en conferencia. Foto|Cuartoscuro

“Por ello, ministras y ministros, magistradas, magistrados, jueces, juezas, deberán velar por erradicar la corrupción y la impunidad dando al pueblo de México una justicia más pronta y expedita”, dijo.

También externó un reconocimiento al Instituto Nacional Electoral (INE) y el personal que lo integra, así como a los mexicanos que salieron a participar en estos comicios.

“Desde el Gobierno de México estamos celebrando la participación del pueblo de México y que este nuevo Poder Judicial surge de esa demanda de acceder a un sistema de justicia que escuche y que atienda a la ciudadanía, en general, lo cual se materializó el 1º de junio mediante el voto”, dijo.

Consultada sobre si se estarán haciendo reformas a la segunda parte de la elección judicial que se llevará a cabo en 2027, comentó que aún hay tiempo suficiente para analizar el asunto, aunque comentó que esto sí “necesita correcciones mayores”.

“Yo creo que hay tiempo suficiente para que se discuta en todos los espacios: qué se puede mejorar; qué se puede dejar, porque fue una buena experiencia; y en qué, por ejemplo, necesita unas correcciones mayores. Pero nosotros consideramos que, para ser la primera vez, fue una experiencia bastante, bastante compleja, pero salió adelante el proceso”, declaró.