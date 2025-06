‘No se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece’, asegura Sheinbaum

Ante la polémica generada tras presentarse el plan para regularizar las viviendas habitadas de manera irregular, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que el objetivo sea despojar a los derechohabientes de sus propiedades.

“La propiedad privada está resguardada. Eso es por Constitución y nosotros la vamos a resguardar. No se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece, eso tiene que quedar muy claro y que no haya duda respecto a eso, para que no haya estas malas interpretaciones… repito, no tienen que ver con afectar la propiedad privada ni pues aquellos créditos que está pagando un trabajador”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

El lunes, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, dio a conocer que hay 843 mil viviendas que enfrentan irregularidades como falta de pago, a partir de lo cual se realizó un censo en donde se identificó que 145 mil se encuentran habitadas, pero en su mayoría por personas que no son derechohabientes.

El anuncio desató críticas y cuestionamientos, por ver en esta medida una regularización del allanamiento.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que lo primero que se tiene que hacer ante estos casos es resolver si los inmuebles presentan algún endeudamiento y aclarar el estatus en cada hogar, para también erradicar los casos de fraudes y afectaciones a las y los trabajadores.

No obstante, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que también habrán de atenderse los casos en los que las viviendas están en abandono, pues comentó que “sería un absurdo es que se mantuvieran abandonadas esas viviendas o en condición de irregularidad”.

Pero, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que las decisiones que se tomen respecto a estos inmuebles deberán apegarse a la ley, procurando el derecho a la propiedad privada.

“Están viendo las opciones para que esas viviendas no queden en el abandono o sencillamente cerrar los ojos y decir: ‘Ah, pues están ocupadas ilegalmente, no hacemos nada’... . Todo lo que se está viendo es qué podemos hacer con esas viviendas que es un problema que tiene hoy México y que tenemos que resolver”, enfatizó Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR