Impugnan agrupaciones la Judicial

En la calle, sin tener acceso a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) que cerró sus puertas por “protocolo de seguridad”, representantes de Somos Mx, jueces y magistrados presentaron el juicio de nulidad contra el proceso de elección judicial 2025.

El documento fue recibido por personal de la oficialía de partes del INE, detrás de las rejas, con el cual se sustentaron múltiples violaciones en el proceso electoral judicial: uso indebido de padrones, intervención de autoridades, ruptura de las cadenas de confianza, boletas no inutilizadas, votos no contados y constancias retrasadas.

Emilio Álvarez Icaza, integrante de Somos Mx, afirmó que lo ocurrido este lunes confirma el retroceso institucional que vive el país. Señaló que impedir el acceso a una organización ciudadana que busca ejercer un derecho legal es una muestra clara de miedo y búsqueda de control ciudadano.

“Lo que entregamos hoy no es una queja: es una exigencia con sustento. Impugnar es ponerle un límite al abuso, y es también una apuesta por el futuro. No hay democracia sin justicia, y no hay justicia sin ciudadanía vigilante”, declaró.

Rosario Guerra, por su parte, también de Somos Mx, reiteró los señalamientos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre el proceso judicial, advirtiendo que no cumplió con los estándares mínimos de transparencia, equidad ni participación ciudadana. Subrayó que, cuando una elección carece de garantías básicas, el deber democrático no es aceptar el resultado, sino exigir su revisión.

Froylán Muñoz Alvarado, magistrado del Tribunal Colegiado de lo Penal en Michoacán, respaldó la presentación del juicio de nulidad al que denominó “juicio madre” e hizo un llamado a la Sala Superior del Tribunal Electoral para que actúe con responsabilidad histórica ante una “elección de Estado”.

Afirmó que está en sus manos restablecer el estado constitucional de derecho, la división de poderes y la independencia judicial, y advirtió que, si las instituciones nacionales no corrigen el rumbo, será la justicia internacional la que exija al Estado mexicano el cumplimiento de sus obligaciones democráticas.

“Tuvimos una participación decorosa, pero es difícil que una persona se enfrente a una nomenclatura del Estado, sin recurso. No le resulte electo, pero me llevo la experiencia, hubo un dilema entre los titulares, participamos 220, más menos 20 fueron los que salieron electos, pero no en los estados donde estaba el partido oficial”, comentó.

El excandidato dijo que la elección judicial fue “un proceso electoral viciado en su integridad, viene con reglas oscuras, seguido de tómbolas, lo que es un hecho notorio es por la violación a la veda electoral por los acordeones. Hubo un efecto corruptor durante todo el procedimiento que provoca su nulidad total”, insistió.

También acudieron Raúl Angulo Garfias, magistrado en funciones, y José López Martínez, juez en funciones, además de otros liderazgos judiciales y de organizaciones de la sociedad civil.

Hola ciudadanas y ciudadanos: pese a que el INE NOS CERRÓ LA PUERTA, con la presentación del juicio “madre” de inconformidad, suscrito por las personas juzgadoras federales (EF) que participamos en este “viciado proceso judicial 2025”, queda en manos de las y los integrantes de… pic.twitter.com/Ku2Snayoxf — Froylan Muñoz Alvarado (@FroylanMunozA) June 23, 2025

LMCT