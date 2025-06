Un Moctezuma se pone en la mira de Landau

Las declaraciones de Pablo Moctezuma este domingo frente al Ángel de la Independencia no pasaron desapercibidas. El hermano de Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, lanzó un llamado directo: romper relaciones con Israel y condenar, sin matices, el reciente ataque estadounidense en Irán. “Es un genocidio a los ojos del mundo que nadie debe callar”, externó. El hermano del extitular de la SEP apeló a la tradición histórica de México en materia de política exterior para urgir una postura firme, clara y sin ambigüedades frente al conflicto en Medio Oriente. Y aunque sus palabras no representan una posición oficial, reflejan el sentir de un sector de la sociedad que exige mayor contundencia ante los crímenes de guerra que denuncian en Palestina. Hay quienes vieron los comentarios de Pablo incómodos para la posición diplomática estratégica de Esteban, y esperan que no tenga repercusiones, sobre todo, ahora que políticos de EU como Christopher Landau, subsecretario de Estado, andan cazando incautos, imprudentes o lanzados.