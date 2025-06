Sheinbaum va por otra reforma electoral; ‘hace falta’ dice

La Presidenta Claudia Sheinbaum enviará una nueva reforma al sistema electoral, cuyo objetivo central será el reducir el costo de las elecciones, por medio de acotar el presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los partidos políticos.

Recordó que presentar una reforma en esta materia para bajar los costos fue uno de sus cien compromisos de campaña. Además, comentó que la pasada elección judicial consiguió hacerse con ocho mil millones de pesos.

También refirió que la reforma que enviará buscará eliminar la figura plurinominal en los cargos legislativos.

“Está en mis cien puntos una reforma electoral que hace falta y ya en su momento la vamos a presentar, porque tiene que ver con la cantidad de recursos que se utilizan para el INE —ocho mil millones de pesos costó la elección ahora— la cantidad de recursos en las elecciones, la cantidad de recursos que tiene el INE, la cantidad de recursos que tienen los partidos políticos y otras formas también, los plurinominales también. Para darles una nueva tarea a los comentócratas para que empiecen a hablar de eso”, dijo.

Relativo a los comicios judiciales, acusó al INE de haberse excedido de funciones al desechar votos para contar en el resultado final, lo cual se debió a la identificación de irregularidades y anomalías durante la jornada electoral en algunas casillas. Comentó que la decisión respecto a estos sufragios debió tomarla el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Ahora el INE, desde mi punto de vista, se extralimitó en decir que había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final. Esa es labor del Tribunal Electoral, no del INE. El Tribunal tiene esa atribución, el Instituto Nacional Electoral no. Ahora quieren revisar quién sabe qué tantas cosas cuando no es su atribución”, declaró.

Sheinbaum Pardo también acusó que dentro del INE hay un grupo de consejeros que se oponen a que se cumpla con lo que la población decide en las urnas y reflejan su postura política en contra del gobierno en su actuar.

“Son un grupo de consejeros que no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente eso es la democracia, sino que tienen una posición política que se traduce en ´todo lo que esté en contra del gobierno de la cuarta transformación hay que votar en contra, independientemente de cuál sea o que se presente´”, dijo.

Lo anterior lo dijo con relación a las declaraciones que emitió la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, hace dos semanas, al pronunciarse en contra de que se invalidaran los resultados en más de 800 casillas en donde se encontraron irregularidades, situación frente a la cual aseguró que veía “resistencias” fuera del INE, pero también dentro.

“Hay días que marcan un antes y un después, días que no se olvidan, que no sólo se marcan en actas, que marcan un país. Para este proceso, encontramos resistencias fuera, pero también entro de este instituto, hay que decirlo y hay que decirlo con todas sus letras, todavía hoy, proponer a este consejo que la validez se defina con estas 818 casillas, me parece un acto incorrecto a todas luces, respondiendo a nuestras atribuciones”, dijo Taddei en aquel momento.

