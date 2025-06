Ajustes a reforma sobre desaparición atajan las omisiones de autoridades

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez (c.), en reunión con colectivos de búsqueda el pasado 17 de junio.

Entre las 30 modificaciones emanadas del aporte de colectivos de búsqueda a la iniciativa en materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, destaca la medida que obliga a la autoridad a que no sea omisa frente al tema, al incluir una disposición para sancionar a los servidores públicos que no actúen de inmediato ante la no localización de una persona o que condicionen las búsquedas a trámites como la presentación de la CURP.

Con las modificaciones, se refuerza la obligación de iniciar la investigación sin dilación, registrar de inmediato en la base nacional de carpetas de investigación y notificar a la fiscalía especializada. De no hacerlo, se prevén sanciones.

Según un documento entregado a madres buscadoras y al que tuvo acceso La Razón, la modificación al artículo 80 señala: “La autoridad que reciba una noticia, reporte o denuncia deberá informar inmediatamente a la Fiscalía Especializada competente, la que iniciará sin dilación alguna la investigación.

El Dato: en los foros en Segob participaron 450 colectivos, con la asistencia de mil 42 personas, quienes hicieron 575 propuestas que derivaron en 30 modificaciones.

“La omisión de iniciar la investigación correspondiente y/o el reporte de desaparición pertinente, se sancionará de acuerdo con las disposiciones de esta ley”, dice.

La reforma original enviada por la Presidenta de la República el 27 de marzo pasado establece sanciones de 10 mil a 20 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo cual será verificado y sancionado por la Secretaría de Gobernación (Segob).

También destaca, en el artículo 85, la prohibición de condicionar la búsqueda a la CURP, toda vez que existen personas que aún no cuentan con este documento de identidad, como podrían ser migrantes irregulares, recién nacidos o personas de pueblos y comunidades indígenas.

113 pesos es el valor de la Unidad de Medida para este año

El artículo 12 fue modificado para agregar que de oficio y sin demora, las fiscalías deberán completar el registro en la base nacional de carpetas de investigación.

“La autoridad competente que reciba una noticia, reporte o denuncia por la desaparición o no localización de una persona, la registrará sin dilación alguna en el registro nacional y en la base nacional de carpetas de investigación (…). En este último supuesto las fiscalías, de oficio y sin demora, deberán completar el registro en la base nacional de carpetas de investigación”, señala la propuesta de modificación.

Dicha base, según el artículo 4, indica que el registro contendrá “los datos de las carpetas de investigación o averiguaciones previas iniciadas por los delitos de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares”.

Entre los principales cambios, además del apretón a las autoridades, se incorpora en el artículo 2 de los cambios la Alerta Nacional de Búsqueda, cuyo protocolo será emitido por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que también deberá emitir el protocolo para la activación de dicha alerta.

Además, concede el reconocimiento de figuras como la familia social —para casos LGBTIQ+ o personas en situación de calle— y el nombre social de la persona desaparecida, “pues muchas veces son estas redes afectivas, y no la familia biológica, quienes realmente conocen, buscan y se preocupan por la persona desaparecida”.

La Plataforma Única de Identidad será fortalecida para incluir registros de salud mental y física, asistencia privada y centros de rehabilitación, con acceso controlado y monitoreo constante de la CURP de los desaparecidos, con el fin de detectar movimientos útiles para su localización.

Otra modificación clave es la obligación de trato digno a cuerpos y restos humanos, con registros forenses sistematizados y pruebas de identificación realizadas de oficio antes de cualquier inhumación.

Consultada por La Razón, la Comisión de Gobernación del Senado confirmó que, además de las propuestas canalizadas a través de la Segob, distintas bancadas presentarán ajustes adicionales al dictamen, el cual será trabajado el jueves en comisiones, la primera lectura ante el pleno sería el viernes y, en su caso, se discutiría ese mismo día o el sábado.





Madre buscadora ve falta de seriedad en enmienda

› Por Ulises Soriano

Los cambios a la reforma en materia de desapariciones fueron recibidos con escepticismo por el colectivo Solecito de Veracruz, quienes no fueron convocados al diálogo previo.

Así lo expresó Lucía Díaz, fundadora del colectivo, quien cuestionó la legitimidad del proceso: “Uno no es adivino para saber que ellos estaban haciendo eso. A nosotras no nos convocaron. Somos el primer colectivo en Veracruz y el que más búsquedas forenses ha realizado en el país, y aun así nos excluyeron”.

En Al Mediodía con Solórzano dijo que muchas de las propuestas incluidas en el documento presentado en la Secretaría de Gobernación “no son cosas nuevas”, pues ya existen protocolos, leyes y mecanismos que no se cumplen.

El Tip: una treintena de colectivos rechazó la iniciativa, aun con los cambios, por considerar que no atiende la crisis de desaparecidos.

“Yo no creo tanto en esos 500 puntos. Ya hay bastante de dónde sacar cosas. Lo que falta es aplicarlas. Lo más importante es tener seriedad y hacer las cosas que ya están”, apuntó.

Cuestionada sobre la relevancia de los nuevos lineamientos, dijo: “Fue tan ambiciosa (la reforma) que no se ve seria. Porque no se le da oportunidad a nada de llevarse a cabo. Hemos estado en cientos de reuniones, miles de entrevistas y seguimos batallando con las mismas situaciones. Aquí necesitamos ver fiscalías. Es importantísimo. Mientras no se fortalezca el sistema de procuración de justicia, todo lo demás se queda en el papel”.

Indicó que en las fiscalías especializadas en desaparición carecen de operatividad, personal y recursos: “hay un rezago enorme. No podemos tener fiscales atornillados nueve años, que si salen buenos. Hay que remodelarlas completamente”.

Para Díaz, la impunidad es el principal motor de las desapariciones: “Tenemos un 98 por ciento de impunidad. Apenas después de 12 años tengo a una persona en prisión preventiva, y ni siquiera tengo la garantía de que será sentenciada”.

Sobre la localización de una fosa clandestina en Jojutla, con al menos 60 cadáveres, entre ellos niños, dijo: “La realidad nos explota en la cara. Hablan de trato digno mientras seguimos encontrando fosas”.