Sólo había que felicitar

“Muchas felicidades a nuestra Presidenta por su cumpleaños, de parte de la familia López Gutiérrez”, se lee al principio del texto escrito ayer por Beatriz Gutiérrez Müller. Y hasta ahí parecía que todo iba bien. Sin embargo, la escritora después completó su expresión —y ahí vino lo problemático—: “Que la buena fortuna colme su día, que la salud no se le despegue y que la inteligencia, que no le sobra, siga siendo su guía para conducir los destinos de nuestro querido México”. Y es que esas cuatro palabras: “que no le sobra”, además puestas entre comas, que suceden a la palabra “inteligencia”, provocaron ayer varias reacciones, la mayoría de ellas nada positivas, sobre la autora, pero también sobre la mandataria federal. ¿Por qué no usó “falta” en vez de “sobra”?, o ¿por qué no quitó el “no”? No se sabe. Sólo queda claro que apuntaba a ser una felicitación adecuada y al final fue un mensaje para unos polémico, para otros desafortunado y para algunos, por decir lo menos, inoportuno. Uf.

