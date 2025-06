Hugo Aguilar, ministro presidente electo de la SCJN, se reúne con Francisco Cervantes y líderes empresariales.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, y líderes empresariales se reunieron con Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un diálogo respetuoso.

Los asistentes al encuentro coincidieron en la importancia de un Poder Judicial fuerte, independiente y cercano a las necesidades del país.

“Se abordaron temas como la certeza jurídica para la inversión y la necesidad de fortalecer el Estado de derecho como pilar del crecimiento económico y la competitividad”, escribió el CCE en la red social X.

El Presidente @fcervantes5, acompañado de Pdtes. de organismos que integran al #CCE y líderes empresariales, sostuvo una reunión con el Ministro Presidente Electo de la @SCJN, Hugo Aguilar Ortiz.



Por último, los empresarios mostraron su disponibilidad de mantener comunicación abierta con el Poder Judicial para impulsar el desarrollo nacional y fortalecer la confianza de las instituciones.

“Desde el CEE reafirmamos nuestra disposición para mantener una interlocución abierta y colaborativa con el Poder Judicial, en beneficio del desarrollo nacional y la confianza en las instituciones”, concluyó.

Hugo Aguilar Ortiz promete justicia para la clase media, baja y alta

Hugo Aguilar Ortiz es originario de San Agustín Tlacotepec, Oaxaca, e iniciará en el cargo de ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo 1 de septiembre por solos siguientes 11 años.

Cabe señalar que el futuro integrante de la Suprema Corte participó como observador en las negociaciones entre el EZLN, representantes del gobierno mexicano, la COCOPA y la CONAI. Por lo que en redes sociales circuló una fotografía en la que Hugo Aguilar posa junto al Subcomandante Insurgente Marcos, en el Convento del Carmen de San Cristóbal de las Casas Chiapas en 1996.

El mixteco ha asegurado que implementará en el máximo tribunal un sistema de justicia para la clase media, baja y alta, donde habrá certeza jurídica.

Además, ha señalado que propondrá que la SCJN sesione de manera itinerante, es decir, en distintos puntos del país, no sólo desde la Ciudad de México, y se pondrá el foco en la gente de a pie, la que no tiene abogados y que hasta ahora no ha tenido la posibilidad de acceder a la Corte de manera fácil.

JVR