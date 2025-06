Claudia Sheinbaum anuncia inversión de 12 mil mdp para Colima en salud, agua y bienestar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció una inversión de 12 mil millones de pesos (mdp) para el estado de Colima en los próximos dos años, destinada a proyectos prioritarios de salud, infraestructura, educación, suministro de agua potable y Programas para el Bienestar.

“Como queremos mucho a Colima, mucho a las y los colimenses, pues fíjense nada más que en los próximos dos años, dos años y medio, vamos a destinarle a Colima un presupuesto de 12 mil millones de pesos, de ellos, 5 mil millones son de los Programas del Bienestar”, informó durante su gira por esta entidad.

Detalló que esta inversión incluye la remodelación, el equipamiento y la contratación de personal para los hospitales del IMSS Bienestar, así como la construcción de un nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Manzanillo, con el objetivo de garantizar el acceso a la salud.

Para el abastecimiento de agua potable, dio a conocer una inversión de 2 mil 100 mdp en proyectos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para combatir la escasez e impulsar el uso eficiente del agua para agricultores, mediante el programa “Agua para Colima”.

“Y ya escucharon todos los puentes, la rehabilitación de carreteras, de caminos que vamos a hacer con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Ya le encargué a Mario que ampliemos el CBTIS 16 para que haya más espacio para preparatorias de todos nuestros jóvenes, así que no le va a faltar presupuesto al estado de Colima”, añadió.

Resaltó que fueron años en que gobiernos neoliberales dejaron de invertir en Colima porque no representaba rentabilidad política, pero con la Cuarta Transformación se puso fin a esa lógica y se dignificó el presupuesto del estado.

“Fueron años de otra visión, claro —no me refiero al presidente López Obrador—, sino desde antes. Decían: Colima me da tantos votos, ya no le invierto porque no habrá votos para mi partido. Pues no, aquí o todos coludos o todos rabones, todos somos mexicanos y mexicanas, y todos merecen un presupuesto digno e inversión digna para el beneficio de las y los colimenses”, aseguró.

am