ASF reporta pagos excesivos, precios elevados y trabajos no realizados en ‘Agua Saludable para la Laguna’

El proyecto “Agua Saludable para la Laguna”, en los estados de Coahuila y Durango, reportó irregularidades por 85 millones 705 mil 840.52 pesos, debido a pagos excesivos, adquisición de insumos a precios elevados y trabajos no acreditados y tampoco ejecutados por las empresas contratistas.

Lo anterior fue determinado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al revisar la cuenta pública 2024, en la que determinó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) deberá aclarar los más de 85 millones de pesos.

En los hallazgos de la fiscalización se determinaron incrementos de hasta 128.6 por ciento en monto y 88.9 por ciento en plazo, en tres contratos de obra y cuatro de servicios, respectivamente, sin que se hubiera informado al Órgano Interno de Control de la formalización de los convenios respectivos.

También se determinaron los siguientes pagos en exceso: de 59 millones 772 mil 100 pesos en 50 conceptos de un contrato de obra, de los que no se acreditó la adquisición, ni el suministro de los insumos; además, los precios unitarios pagados son distintos a los costos autorizados y dichos conceptos no debieron pagarse hasta que se hubieran instalado y concluido totalmente los bienes o equipos.

La ASF halló anomalías en el destino de 24 millones 178 mil pesos en 10 conceptos de un contrato de obra, ya que en la visita de verificación física se corroboró que se suministraron e instalaron cantidades menores a las pagadas.

De igual manera, se detectó que un millón 755 mil 700 pesos no están perfectamente comprobados, pues en un contrato de servicios hay 50 conceptos pagados no acreditados y 10 más no ejecutados.

Lo anterior derivó para la Conagua, una promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y tres pliegos de Observaciones. Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitieron oficios para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control de la Comisión del Agua, con motivo de una irregularidad detectada.

La entidad fiscalizadora dependiente de la Cámara de Diputados subrayó que la Conagua contó con suficiencia presupuestal para el ejercicio fiscal de 2024 por 4 mil 962 millones 931 mil 600 pesos, para el proyecto “Agua Saludable para la Laguna”, en el programa presupuestario K-007, “Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr