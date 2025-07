En Mañanera de CSP, farmacéuticas anuncian inversiones por 10 mil 480 mdp

Un total de 10 mil 480 millones de pesos serán invertidos en el país por parte de cuatro empresas dedicadas a la industria farmacéutica, con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia de México en este sector y a la vez buscar un crecimiento económico a partir de este plan.

Dichas inversiones correrán a cargo de Kenner, Genbio, Alpharma y Neolsym, y con ello se estima además la creación de al menos mil 130 empleos directos y dos mil 710 indirectos.

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que México necesita aumentar su autosuficiencia en la producción farmacéutica, lo cual se apuntó como pendiente desde la pandemia de Covid-19.

La Presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que resulta necesario y prioritario aprovechar las capacidades del país, como lo son los profesionales que se forman en este sector, a fin de que el fortalecimiento no solo sea para el mercado y consumo interno, sino también para exportar a otros países y así dejar de depender de exportadores.

“Cuando viene la pandemia resulta que en México no se producía ni los cubrebocas, no se producían, bueno no se producen todavía, muchos de ellos el hisopo para tomar la prueba que nos hicieron, pues yo creo que a todo México, para saber si teníamos Covid-19… Entonces ¿qué queremos en una situación de vulnerabilidad frente a una pandemia o frente otra situación? pues no queremos estar dependiendo de un solo fabricante del mundo que tiene la competencia de todo el mundo para poder enviar sus exportaciones. Queremos que se fortalezca la producción nacional frente a situaciones de riesgo pero también para el fortalecimiento de nuestra economía”, enfatizó Claudia Sheinbaum.

Acto este jueves en Palacio Nacional. ı Foto: Gobierno de México.

Federico Prince Laris, CEO y mánager general de Laboratorios Kener —especializada en productos de cardiología, hematología, antiinfecciosos y medicamentos de emergencias conocidos como de carro rojo— anunció una inversión por cinco mil 180 millones de pesos para la expansión de su planta para triplicar la capacidad instalada y cuya apertura está prevista en el primer trimestre del 2027.

“Esto nos permitirá garantizar en varios de nuestros productos la soberanía farmacéutica nacional, la creación de un centro de mezclas para oncología, antibióticos y nutrición parenteral. También servicios integrales de anestesia, así como inversión para nuevos registros sanitarios para medicamentos estratégicos para el país y un centro de producción local de células”, dijo.

José Miguel Ramos Rodríguez, director general de la empresa mexicana GENBIO, anunció una inversión de cuatro mil mdp; dos mil 400 serán en inicio y mil 600 restantes en la expansión de su proyecto enfocado en el fraccionamiento del plasma para el tratamiento de pacientes hemofílicos.

“Estos medicamentos se elaboran a partir del plasma humano captado mayormente en instituciones públicas y privadas del país. De tal manera que se puede alinear el perfil genético del paciente mexicano, con esto garantizando la seguridad y eficacia de los productos”, dijo.

Luz Astrea Ocampo Gutiérrez de Velasco, directora general de Grupo Neolpharma, mencionó que la inversión de la empresa privada será por seis mil millones de pesos, aunque en un inicio se destinarán 800; anunció que se contemplan ocho proyectos hacia el futuro.

Uno de estos consta de la producción de células microbianas y el llenado de biotecnológicos y vacunas; el otro brazo del proyecto estará el desarrollo de biogenéricos.

“Sabemos que es complejo el tener un entorno de biotecnológicos en el país, pero nos escribimos al Plan México, creemos que sí se puede y esta empresa mexicana va a hacerlo y este solo en el inicio del proyecto. Tiene usted presidenta en la Secretaría de Salud y en la de Economía grandes equipos. Nos han arropado y por eso nos permiten soñar”, dijo.

Diego Antonio Gutiérrez de Velasco, presidente ejecutivo de Consejo de Grupo Neolsym, anunció una inversión inicial por 500 mdp para la expansión del proyecto de fabricación de materias primas, con el que se busca revertir el déficit del 90 por ciento en insumos de fármacoquímicos que se importan de fuera del país.

“Etamos nosotros apostando por incrementar esta producción local nacional para poder así tener mayor control de la cadena de suministro, bajar costos y asegurar la disponibilidad de los medicamentos”, dijo.

