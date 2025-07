Juezas cuestionadas defienden su visión

En medio de cuestionamientos, convicciones personales y un clima de violencia, dos mujeres que recibieron este jueves sus constancias como juezas federales electas defendieron sus visiones, su próxima gestión y el reto que implica el cargo.

La abogada Eluzai Rafael Aguilar defendió su derecho a la libertad religiosa y reiteró su compromiso con la imparcialidad, tras haber sido señalada por su presunta cercanía con la Iglesia La Luz del Mundo. Mientras que, Delia Quiroa, activista en la búsqueda de desaparecidos, admitió sentir miedo, pero aseguró que ejercerá su labor con responsabilidad y fe.

Al respecto, Eluzai Rafael expuso que su labor jurisdiccional estará regida por la imparcialidad y el respeto a los derechos de todas las personas, sin importar su origen, religión o género. Además, pidió no ser discriminada e invitó a canalizar cualquier duda o cuestionamiento a los voceros oficiales de La Luz del Mundo.

El Tip: Eluzai Rafael Aguilar obtuvo el 5.91% de los sufragios en el distrito judicial 4 para la especialidad penal en Jalisco, y está ligada a la Iglesia La Luz del Mundo.

Subrayó que su pertenencia en dicha institución religiosa no compromete su integridad como servidora pública. “Voy a ser una jueza que no va a discriminar por origen, ni por sexo, por nacionalidad; por nada”.

Al ser cuestionada por La Razón: ¿Cree que es injusto que se le juzgue por pertenecer a esta iglesia?

Eluzai Aguilar respondió: “Claro, es injusto. Todas y todos los mexicanos tenemos derechos. Todos los mexicanos tenemos derecho a ser elegidos, sin importar la religión, nacionalidad, condición y sin ser mujer”.

La jueza electa recordó que el artículo 24 constitucional garantiza a todas y todos los mexicanos el derecho a profesar la religión de su elección, sin que ello limite sus derechos civiles o políticos, como el de ser elegida para un cargo público.

Por su parte, Madián Sinaí Menchaca, quien es hija del obispo Nicolás Menchaca Tristán —que asumió las riendas de la Luz del Mundo tras el arresto de Nassón Joaquín García—, también recibió su constancia como jueza federal electa en materia administrativa. Optó por no realizar ninguna declaración y solicitó al personal del INE que le permitiera salir por la puerta trasera del auditorio del recinto.

Asimismo, Delia Quiroa, conocida por su incansable lucha en la búsqueda de su hermano desaparecido desde hace más de una década, recibió este lunes su constancia como jueza federal electa en materia mixta para el estado de Sinaloa.

Aunque expresó sentirse feliz por este nuevo paso en su vida, también reconoció que siente temor ante el reto que representa impartir justicia en una de las entidades más golpeadas por la violencia en México.

“Sí me da miedo, pero lamentablemente he aprendido que cuando a uno le toca, le toca, y cuando no, aunque te pongas”, dijo. Con fe como respaldo, señaló que ejercerá su nuevo encargo “encomendándose a Dios” y procurando siempre hacer lo correcto.

Entrevistada tras la entrega de constancias en el Instituto Nacional Electoral (INE), habló sobre el difícil contexto que enfrenta el país: “Es muy difícil. La inseguridad no para, uno tiene que cuidar hasta la hora en que sale de casa”.

Sobre la reciente reforma a la Ley de Desaparición Forzada, la próxima jueza federal fue crítica: “Le falta mucho. Propuse que hubiera una bodega de resguardo para restos óseos y ni eso consideraron. Le falta sensibilidad y participación de las familias”, reclamó.

Con información de Alejandro Pacheco