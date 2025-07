Sheinbaum: ‘Gentrificación se debe atender, pero no justifica xenofobia’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la Federación brindará apoyo al Gobierno de la Ciudad de México para regular los sistemas de arrendamiento, luego de la marcha de este fin de semana en contra de la gentrificación que se enfrenta en la capital y respecto de la cual la mandataria expresó rechazo en contra de las expresiones xenofóbicas que se dieron.

En su conferencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo precisó que el apoyo se dará por medio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para evitar que continúe el encarecimiento de las rentas en la capital.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo Atribuyó este problema a una “especulación inmobiliaria” provocada por empresas que han llegado a determinados puntos de la capital, como Airbnb, y que entre las consecuencias ya se encuentra el desplazamiento de la población.

“Vamos a apoyar en lo que haga falta con la Sedatu, buscar los mecanismos de regulación para que no se encarezca la vida en estos lugares, porque en efecto, particularmente la Condesa, la Roma, pues ya hay mucha especulación inmobiliaria derivada de la renta de Airbnb y todos estas plataformas digitales que rentan espacios… No puede ser el encarecimiento de la ciudad y menos lo que se llama la gentrificación, que es expulsar a las personas que han vivido ahí por años y años y que la carestía de la zona pues acaba por expulsarlos de lugar”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Respecto a la movilización del viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que por más legítimo que resulte el motivo de la misma, las muestras de xenofobia entre algunos manifestantes no son aceptadas, pues argumentó que México siempre ha sido un país “abierto al mundo, solidario, fraterno”.

“Todas y todos los mexicanos tenemos que tener muy presente el no a la discriminación, al racismo, al clasismo, la xenofobia, al machismo… Las muestras xenofóbicas de esa manifestación hay que condenarlas. No puede ser que por una demanda, por más legítima que sea, que es la gentrificación, la demanda sea ‘fuera cualquier nacionalidad de nuestro país’... La gentrificación es un fenómeno que hay que atender, pero no se pueden justificar actitudes xenofóbicas”, sentenció la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Discriminación es delito penal, advierte





Ante la agresión cometida por una mujer de origen argentino en contra de un policía en la Ciudad de México, la mandataria condenó el hecho y advirtió que la discriminación puede tener alcances penales, para lo cual la Copred y Conapred

“Sí, hay sanciones. Hay sanciones desde Copred, en el caso de la Ciudad de México, y Conapred y puede haber otro tipo de sanciones, la discriminación también es un delito penal”, advirtió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Este fin de semana se viralizó un video en el que se exhibe el momento en que una conductora de un Mercedes Benz en la colonia Condesa insulta a un policía, luego de negarse a pagar el parquímetro.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó la conducta como “deplorable” y manifestó solidaridad con el oficial agredido.

la Presidenta Claudia Sheinbaum PardoEnfatizó que así como pide a los mexicanos respetar a personas de otro país, aquellas personas extranjeras que tengan la intención de venir a México deberán conducirse con respeto hacia los habitantes.

“Cualquier mujer, hombre que quiera venir a vivir a la Ciudad de México o a cualquier lugar de nuestro país tiene que respetarnos. De igual manera que nosotros debemos respetar. Pero estas actitudes que no solo se dan de una persona extranjera que vive en México”, dijo Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

