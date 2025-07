Van contra funcionarios implicados en huachicol

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que no se protegerá a ningún involucrado en la extracción ilegal de hidrocarburos, incluso si se tratara de algún funcionario público. Enfatizó que las indagatorias que se realizan deberán tener el alcance posible para dar con los responsables y subrayó que no se protegerá a ninguna persona.

“Hasta donde tope, lo que den las investigaciones hasta donde den. Nosotros no vamos a proteger a nadie, a nadie. Si hay servidores públicos involucrados, bueno, servidores no porque no sirven al pueblo, el funcionario público involucrado… Se tiene que tener la prueba”, dijo.

Sobre los hidrocarburos incautados en los operativos, la mandataria explicó que, después de la investigación, se hacen pruebas de calidad al combustible y, una vez concluido su proceso, se utiliza para las unidades de la Guardia Nacional, otra entidad pública o se dona a alguna comunidad que lo requiera.

El Dato: Sheinbaum pardo destacó que una de las estrategias contra el robo de combustible que han implementado son los códigos QR para los camiones que los transportan.

Respecto al tema, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dijo que los operativos contra el delito han sido progresivos, como parte de lo cual destacó el megaoperativo en el que se ejecutaron 12 cateos en distintos puntos del país, de los cuales se obtuvieron 32 capturas.

“Esta investigación tardó alrededor de seis meses; no es tan rápido como quisiéramos, pero por supuesto que se van descubriendo muchos más vínculos y se van descubriendo más predios, más tomas, más personas involucradas”, resaltó.

También aseguró que, en caso de que se identifique la participación de funcionarios en el robo de hidrocarburos, se buscará la orden de aprehensión para detenerlos. Además, hizo un recuento de las acciones para desmantelar las redes criminales y recuperar volúmenes importantes de combustible, dando en suma 69.3 millones de litros asegurados.

En Cunduacán, Tabasco, se realizó un cateo en un predio vinculado con un grupo delictivo donde se aseguraron cerca de 400 mil litros de diésel, dos tractocamiones, dos semirremolques y tres contenedores de almacenamiento móvil. En otra acción realizada en Tabasco, se aseguraron 880 mil litros de hidrocarburo, siete vehículos y dos montacargas.

Sobre los 12 cateos simultáneos en la Ciudad de México, Querétaro y el Estado de México, reiteró que elementos del Gabinete de Seguridad y personal de Pemex desmantelaron una de las principales redes criminales dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburo.

Se cumplimentaron seis órdenes de aprehensión que obtuvo la Fiscalía General de la República (FGR), se aseguraron patios de maniobra para sustraer, almacenar y distribuir el hidrocarburo.

Al consultarle sobre el reporte de la incautación de 40 mil litros de combustible en el Parque Agro Tecnológico Xonotli, propiedad del gobierno estatal, dijo que no se contaba con información al respecto. “Al momento, nosotros no tenemos confirmado que haya una toma dentro de una instalación del gobierno de Guanajuato. Si fuera así, lo damos a conocer de manera inmediata”, dijo. Hacia la tarde, el secretario de Gobierno de la entidad, Jorge Jiménez, confirmó el hallazgo.

…Y el PAN exige nombres de funcionarios ligados

› Por Claudia Arellano

El vocero del PAN en San Lázaro, el diputado Federico Döring Casar, pidió al Gobierno federal dar a conocer ante la opinión pública los nombres de funcionarios de la pasada administración y de ésta, ligados al huachicol.

“Si en verdad la Presidenta Sheinbaum quiere actuar e ir hasta donde tope en materia de huachicol, lo primero que tiene que hacer es informar sobre los detenidos, para saber quiénes son los responsables y cómplices del huachicol fiscal”, señaló.

Recordó que, con López Obrador y en instancias del Gobierno federal, se le cuidó, apoyó y acompañó a varios grupos criminales en el contrabando de combustible ilegal.

15 Millones de litros de huachicol se decomisaron el lunes

“La Presidencia nos sigue ocultando los nombres de los funcionarios federales metidos en este negocio; si va hasta donde tope, como lo dijo esta mañana, lo que tiene que hacer la Presidencia y áreas de inteligencia fiscal es congelar las cuentas de todos los detenidos y decomisos que, al día de hoy, se han llevado a cabo”, expresó Döring.

Resaltó que, hasta ayer, no se había congelado ni un solo centavo o, al menos, no se había informado que se hayan congelado las cuentas bancarias de las personas físicas y morales vinculadas al huachicol fiscal.

Döring apuntó que Morena ha solapado el huachicol y que las autoridades han hecho más propaganda política que dado resultados en términos de sentencias, de responsables en la cárcel y de confiscación, así como congelamiento de dinero mal habido.

César Garrido López, consejero nacional y regional del PAN, agregó que Mario Delgado, como dirigente de Morena, tuvo señalamientos directos de estar involucrado en una red de tráfico ilegal de combustibles a México.

Además, comentó que varios funcionarios de nivel del gobierno de Sheinbaum están metidos hasta la cocina en el tema de huachicol y el gobierno de Sheinbaum debe “sacar estos nombres a la opinión pública”.

El panista añadió que Acción Nacional exige detenciones reales y no propaganda en este delito al estilo de Epigmenio Ibarra.

“Cero a la impunidad y cero en apapachar a criminales del Gobierno vinculados a este delito”, acusó.