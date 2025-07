‘Gobierno de México no establece relaciones de complicidad con nadie’, afirma Sheinbaum tras acuerdo de Ovidio con EU

‘Gobierno de México no establece relaciones de complicidad con nadie’, responde Sheinbaum al acuerdo de Ovidio con EU.

Desde Culiacán, Sinaloa, la tierra de Ovidio Guzmán, quien este viernes se declaró culpable de diversos cargos por narcotráfico, la Presidenta Claudia Sheinbaum calificó de irrespetuosas a su investidura las declaraciones del abogado Jeffrey Litchman, y aclaró que su gobierno no establece relaciones de complicidad ni contubernio con nadie.

En una conferencia de prensa para fijar su posición en torno al proceso de Guzmán López en la Corte de Chicago, la mandataria federal dijo que este proceso es un asunto judicial entre la Fiscalía General de la República (FGR) y el gobierno de los Estados Unidos.

“Por las declaraciones del abogado. Primero decir que son irrespetuosas totalmente de la institución presidencial. Finalmente es un asunto judicial, y hay que decir lo que es fundamental, uno, que nosotros no establecemos relaciones de contubernio y complicidad con nadie, eso lo sabe el pueblo de México y lo saben todas y todos”, declaró.

Acompañada del gobernador del estado, Rubén Rocha; de la titular del Bienestar, Ariadna Montiel, entre otros, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre si este acuerdo de Ovidio Guzmán con el gobierno estadounidense no afecta la relación bilateral.

Insistió que se trata de un asunto de la FGR, no de su gobierno, ya que “es una relación directa entre el Departamento de Justicia y la Fiscalía. Esta persona tiene una orden de aprehensión en México, fue extraditado de México a Estados Unidos. Entonces, quien hace todo es la Fiscalía, no es el gobierno, no le corresponde al gobierno sino directamente a la Fiscalía”, remarcó.

Sheinbaum anuncia apoyo adicionar de seguridad en Sinaloa

En conferencia de prensa, la Presidenta de México informó que las autoridades mexicanas acordaron reforzar la seguridad en Sinaloa, con un apoyo adicional.

También, aseguró que el Gabinete de Seguridad viajará a Sinaloa al menos una vez cada 15 días, según se necesite y vayan avanzando las labores para garantizar la paz a los sinaloenses.

“Trabajamos todos los días para mantener la paz. Nunca los dejaremos solos”, dijo Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa realizada en el estado de Sinaloa, que enfrenta una ola de violencia iniciada el pasado 9 de septiembre el 2024, después de la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida el 25 de julio del 2024 en Texas, Estados Unidos.

JVR