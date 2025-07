PAN exige al Gobierno Federal desmantelar redes criminales ante nuevos aranceles de EU

El Partido Acción Nacional (PAN) exigió al Gobierno Federal trazar un plan integral enfocado en el desmantelamiento de las bandas criminales, luego de que Estados Unidos anunció este 12 de julio la aplicación de un arancel del 30 por ciento a mercancías mexicanas tras declararse insatisfecho con lo hecho por México en materia de seguridad y combate al trasiego de drogas.

Por medio de un comunicado, el dirigente del partido, Jorge Romero Herrera, comentó que esta nueva decisión arancelaria por parte de Donald Trump es “reflejo de la incapacidad del gobierno federal para enfrentar al crimen organizado y garantizar el Estado de Derecho”.

Donald Trump envía carta a Claudia Sheinbaum donde anuncia nuevos aranceles a México. ı Foto: La Razón (con material de Reuters, Truth y Cuartoscuro)

El líder albiazul insinuó complicidad de gobiernos anteriores con las redes criminales, con lo cual se habría permitido que éstas se hicieran del control en sectores económicos.

“No es casualidad que hoy estemos pagando las consecuencias de un gobierno que decidió mirar para otro lado mientras el crimen organizado se apodera de sectores económicos completos. No es casualidad que mientras el huachicol se multiplica, sólo detengan gasolina y no a los verdaderos responsables”, dijo.

En ese contexto, resaltó cuestionamientos a la federación al señalar que no se ha logrado a la fecha desmantelar a alguna organización criminal ni se han capturado a capos de alto “rango”.

Aseguramiento de 933 mil litros de hidrocarburo, en Las Vigas de Ramírez, Veracruz. ı Foto: FGR

“Sin demeritar la acción en sí misma, no hay una sola gran banda desarticulada, no hay altos mandos criminales detenidos, esto no nace de la noche a la mañana”, criticó.

Así, llamó a que el Gobierno atienda la responsabilidad de proteger al país del crimen organizado, no sólo por las afectaciones a la seguridad sino también en el impacto económico que ya se registra.

“El gobierno federal tiene la obligación de proteger a México del crimen organizado, no sólo por seguridad pública, sino por soberanía económica. Si no lo hace, nos pone en desventaja frente al mundo y pone en riesgo el sustento de millones de familias”, dijo.

