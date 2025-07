Con frontera cerrada, cae 92% en México concesión de refugio

Como efecto de las políticas restrictivas de Donald Trump, se está despresurizando y modificando el mecanismo de las vías de refugio en México, con una caída drástica en el número de personas que han buscado regularizar su estancia en el país a través de la condición de refugiado.

La mayoría de migrantes irregulares que se encontraban hasta el año pasado en México optó por regresar a sus países de origen, o bien, desistió de buscar su estancia regular en México que les permitiera incluso moverse libremente por el país, en parte también porque las autoridades mexicanas les han cerrado la puerta, como ocurre en Estados Unidos, consideraron expertos en el tema.

Por una parte, de enero a mayo del 2025, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) otorgó únicamente 711 reconocimientos de la condición de refugio, frente a los nueve mil 217 realizados un año anteriores.

El Dato: Este sábado, un grupo de congresistas y legisladores estatales de Florida calificaron el centro de reclusión Alligator Alcatraz como un montaje político cruel, insalubre y peligroso.

Esto significa que, durante los primeros cinco meses de este año, la cantidad de reconocimientos que entregó la Comar disminuyó 92 por ciento respecto a la cifra del 2024, de acuerdo con información proporcionada a La Razón a través de mecanismos de transparencia.

Asimismo, se registró un declive del 31 por ciento en las solicitudes de refugio tramitadas, pues en dicho periodo sumaron 25 mil 356, mientras que, en 2024, en los primeros cinco meses del año, fueron 36 mil 860.

Esta disminución se registra luego de que en 2023 hubiera un récord histórico de solicitudes, que en los primeros cinco meses del año sumaron 63 mil 462, de las que se otorgaron únicamente seis mil 324.

13 mil 603 venezolanos pidieron asilo en México

31 por ciento cayó el número de solicitudes de refugio

A diferencia de años anteriores, los cubanos encabezan este año las solicitudes ante la Comar, al registrar 13 mil 603 peticiones. La mayoría se realizó en las oficinas de Tapachula, con siete mil 296 casos, así como en la Ciudad de México, con cinco mil 379.

Le siguen las personas originarias de Venezuela, con cuatro mil 304 solicitudes; Haití, con tres mil 377; Honduras, mil 858, y Colombia, con 571.

La mayoría citó como motivo de sus solicitudes de refugio haber sido víctimas de violencia, inseguridad y amenazas como las principales razones por las que abandonaron sus países de origen y por las que no regresarán, ante el riesgo que les representa.

Centro de detención Alligator Alcatraz, el pasado 1 de julio. Fotos›Reuters

Es el caso de Raudelín González, originario de Pinar del Río, Cuba, quien decidió abandonar la isla a causa de amenazas y acoso policial, y quien asegura que está próximo a recibir la condición de refugiado en México.

“Había un policía que no me dejaba en paz porque quería que yo fuera su ‘chivato’, o sea que le informara de lo que hacían otras personas. Entonces, me tenía la vida imposible y echándome cargos que no me pertenecían a mí, sólo por perjudicarme”, acusó.

Él salió de la isla rumbo a Brasil, de ahí a Perú, donde estuvo un año y cuatro meses trabajando para poder recuperarse económicamente y continuar el viaje. Posteriormente, voló a Nicaragua, atravesó Honduras y Guatemala, hasta ingresar a México por Tapachula.

Agentes del ice el pasado 10 de julio en California. Fotos›Reuters

Su plan primero era ir a Estados Unidos, pero al llegar a territorio mexicano el año pasado, prefirió quedarse aquí, donde consiguió un empleo como carpintero.

“Yo llegué para irme, pero no, ya no me voy. Lo que voy a hacer es traerme a mi familia, que sigue en Cuba. Acá empecé y me gustó México y ya decidí quedarme”, dijo Raudelín González.

Eunice Rendón, coordinadora de la organización Agenda Migrante, explicó que mucha gente pedía la condición de refugio en México con el fin de poder transitar libremente por el país y llegar a la frontera con Estados Unidos a partir del otorgamiento de la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, y que se entregaba a los extranjeros que necesitaran protección o asistencia debido a circunstancias especiales, como ser solicitante de refugio.

En 2024, señaló, hubo una reducción luego de que se dejara de entregar la tarjeta. “Eso hace que los que pidan refugio sean personas que realmente se quieren quedar como refugiados. La disminución que se ha seguido dando es porque el flujo ha disminuido, pero yo creo que ahí puede haber un repunte importante, pues muchos van a empezar a ver a México como un país de destino en vez de tránsito”, anticipó.

Axel González, abogado de la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa, de la Universidad Iberoamericana, apuntó que se han creado barreras para el acceso al procedimiento de obtención de la condición de refugio, que, dijo, no están reguladas, como es el sistema de citas bajo el cual actualmente funciona la Comar.

“Solamente si tienes una cita que te otorga la Comar, puedes iniciar tu procedimiento de asilo. Y las citas también, de manera deliberada, las están otorgando con meses de posterioridad a la fecha en que se solicitaron. Entonces, eso pone a su vez en riesgo varios derechos de estas personas”, lamentó.

Perfilan propuesta para visibilizar a migrantes

› Por Claudia Arellano

El Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, perfila la discusión de una propuesta para visibilizar a los migrantes indocumentados, a través de un registro que los identifique.

La diputada Roselia Suárez Montes de Oca (Morena), promotora de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 87 y 91 de la Ley General de Población, la cual consiste en la expedición de un documento de registro e identificación para migrantes irregulares, señaló que el Congreso trabaja en lograr avances en materia migratoria.

La legisladora afirmó que la Comisión de Asuntos Migratorios, presidida por la diputada Marcela Guerra Castillo (PRI), aprobó por unanimidad la opinión a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 87 y 91 de la Ley General de Población, “que consiste en la expedición de un documento de registro e identificación para migrantes”.

Defensores migrantes se manifestaron el pasado 1 de julio en Texas. Fotos›Reuters

La morenista dijo que dicha iniciativa propone incluir a los migrantes irregulares en el Registro Nacional de Población y otorgarles un documento de identificación para proteger sus derechos humanos; además, también aborda la vulnerabilidad de los migrantes irregulares y la necesidad de contar con un enfoque humanitario.

“La propuesta se alinea con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y, de aprobarse, permitirá que las personas extranjeras en situación migratoria irregular formen parte de un registro que haga posible conocer su número y características, y tener en ese sentido un estándar para que pueda ser más operativo el vínculo funcional con el Estado”, explicó.

Suárez Montes de Oca dijo que se sugirió establecer que a las personas extranjeras en situación migratoria se les proporcione un documento que acredite su inscripción en el Registro Nacional de Población, el cual podrán utilizar como identificación en el territorio nacional.

“Necesitamos instaurar que se obligue a reconocer y hacer efectivos sus derechos establecidos en diversos instrumentos internacionales; además, con esta reforma se incrementa el grado de cumplimiento del principio de reciprocidad en materia de movilidad humana global, ya que estaríamos impulsando en México un trato digno a los migrantes irregulares”, agregó.

Y señaló que esta herramienta permitirá agilizar la acreditación de los países de origen de cada una de las personas migrantes; asimismo, se garantiza el interés superior de niños, niñas y adolescentes acompañados y no acompañados, ya que estos registros podrán ayudar a prevenir el delito de trata.

Recordó que su partido en el Congreso trabaja en pro de la comunidad y sus sectores vulnerables, como es el diputado Jaime Genaro López Vela, quien preguntó a la presidencia de la comisión si se cuenta con datos sobre la población migrante de la diversidad sexual, particularmente los que viven con VIH-Sida, para que desde la comisión reciban una atención adecuada.

Mencionó que propuso que, en materia de la migración a México, es necesario abordar con el Instituto Nacional de Migración (INM) diversas disposiciones, con el fin de conocer si tienen una incidencia en cuanto a las personas que ingresan al país.

Finalmente, Montes de Oca señaló que es importante invitar a funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que expongan sobre los talleres laborales para migrantes y revisar su viabilidad de integrarlos a los foros con enfoque migratorio rumbo al Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.

Cabe recordar que el diputado Gerardo Olivares Mejía (PT) impulsa una iniciativa que reforma el artículo 64 de la Ley de Migración para que el Instituto Nacional de Migración pueda cancelar la condición de residente temporal o permanente a los extranjeros que incurran en conductas de discriminación, abuso, violencia o desplazamiento contra la población mexicana.

ICE cumple con su trabajo, insiste el “zar fronterizo”

› Por Yulia Bonilla

El “zar de la frontera” de Estados Unidos, Tom Homan, respaldó a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cuyo actuar en los operativos para capturar a migrantes ha sido criticado y cuestionado, sobre todo a raíz de la muerte de un mexicano que cayó desde una alta estructura en su intento por esconderse.

Se trató de Jaime Alanís García, originario de Jeráhuaro, Michoacán, y quien se desempeñaba como trabajador agrícola en una granja, y que perdió la vida al caer desde una altura estimada de nueve metros durante una redada en el condado de Ventura, California.

Tom Homan aseguró en una entrevista para el programa State of the Union, de CNN, que los agentes “sólo estaban cumpliendo con su trabajo” al ejecutar órdenes de registro criminal; sin embargo, también lamentó el fallecimiento del migrante.

Tom Homan, el pasado 10 de julio, en entrevista con medios. Fotos›Reuters

El Tip: según tresearch, en la actual administración de Trump han disminuido 45% las detenciones de migrantes respecto a mayo de 2020.

A pesar de lo ocurrido, dijo no ver motivos para que los agentes dejaran de aplicar los criterios actuales, como lo exigieron opositores al gobierno de Donald Trump, para que se impida a los elementos no recurran más a “técnicas más agresivas” en las jornadas de captura que llevan a cabo.

Sobre este acontecimiento, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó condolencias y aseguró haber brindado acompañamiento a la familia. Ahora, afirmó que se ha hecho lo conducente para agilizar la repatriación de los restos de Jaime al territorio mexicano.

Adicionalmente, la dependencia mexicana indicó que se emprendieron las gestiones para que el Programa de Asesorías Legales (PALE) dé seguimiento a los hechos durante los cuales murió.