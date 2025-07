Frente a cualquier adversidad, la fuerza está en el pueblo

En el marco de una nueva advertencia arancelaria lanzada por Estados Unidos, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la “fuerza” del país se encuentra en la propia población, cuando se presenta alguna adversidad.

“Por eso tenemos fuerza, porque no se nos olvida que, frente a cualquier adversidad, el pueblo; frente a cualquier adversidad, nuestra historia. La fuerza de México está en su pueblo, un pueblo digno, un pueblo orgulloso, que ha representado siempre lo mejor de nuestro país”, manifestó al encabezar la inauguración de las nuevas instalaciones del Hospital IMSS-Bienestar en La Paz, Baja California Sur.

Allí mismo, el gobernador de la entidad, Víctor Manuel Castro Cosío, expresó un mensaje de respaldo a la mandataria federal, quien consideró que ha sido sujeta de señalamientos.

“Pero decirles que ha habido acontecimientos en la República y aunque éste sea un estado casi insular, también somos parte de esta nación mexicana, orgullosamente. Y también desde aquí, desde este pedacito de la tierra que representa Baja California Sur, expreso a las mexicanas, a los mexicanos nuestra total solidaridad y respaldo para la Presidenta de México frente a los infundios, las calumnias que vienen de gente indeseable. Así que, Presidenta, tiene usted el calor y les pido a todos, a todas, nuestro respaldo absoluto en Baja California Sur para la Presidenta”, dijo.

En cuanto a las obras en la entidad, la Jefa del Ejecutivo federal precisó que se destinarán 300 millones de pesos adicionales para garantizar proyectos y objetivos en materia de salud.

“No van a faltar recursos. Cuando se trata de la salud del pueblo, no puede faltar ningún recurso. Eso significa equipamiento personal, que todos los centros de salud y hospitales funcionen, atender también a todas las demandas laborales de los compañeros que trabajan en los centros de salud y hospitales porque queremos dar los mejores servicios de salud y los vamos ir integrando poco a poco a los tres sistemas de salud”, dijo.

Al respecto, el titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, detalló que el presupuesto irá a cinco proyectos. El primero de ellos será para asegurar que los 14 quirófanos del estado funcionen y funcionen con equipos quirúrgicos itinerantes.

El segundo plan constará de reconocer al Benemérito Hospital de Salvatierra como un hospital de tercer nivel, para lo cual se comprometió a regresar en agosto a darle esa condición. Para cumplir este objetivo se renovará el aire acondicionado; en agosto llegará un nuevo equipo de tomografía y que resultará el más avanzado en el país.

A la par, se adquirirán cinco Unidades Médicas Móviles para llegar hasta los rincones más lejanos de Baja California Sur, se fortalecerá toda la red de primer nivel en San José de Los Cabos y se va a inaugurar una sala de hemodinamia en Santa Rosalía, en nuestro Hospital de Mulegé, con un nefrólogo.

“La instrucción de nuestra Presidenta ha sido muy clara: que ningún quirófano esté cerrado, que ningún medicamento falte y que ninguna persona sea rechazada por falta de un equipo quirúrgico, y eso significa en el estado proyectos concretos”, dijo.

PAN exige plan que desarticule a delincuentes

› Por Yulia Bonilla

El Partido Acción Nacional (PAN) exigió al Gobierno federal trazar un plan integral enfocado en el desmantelamiento de las bandas criminales, luego de que Estados Unidos (EU) anunció este fin de semana la aplicación de aranceles a mercancías mexicanas tras declararse insatisfecho con lo hecho por México en materia de seguridad y combate al trasiego de drogas.

En un comunicado, el dirigente del partido, Jorge Romero, comentó que la nueva decisión arancelaria de Donald Trump es “reflejo de la incapacidad del Gobierno federal para enfrentar al crimen organizado y garantizar el Estado de derecho”.

El panista insinuó complicidad de gobiernos anteriores con las redes criminales, con lo cual se habría permitido el control en sectores económicos.

“No es casualidad que hoy estemos pagando las consecuencias de un Gobierno que decidió mirar para otro lado mientras el crimen organizado se apodera de sectores económicos completos. No es casualidad que mientras el huachicol se multiplica, sólo detengan gasolina y no a los verdaderos responsables”, dijo.

Resaltó cuestionamientos a la Federación al señalar que no se ha logrado, a la fecha, desmantelar a alguna organización criminal ni se han capturado a capos con alto “rango” de liderazgo.

“Sin demeritar la acción en sí misma, no hay una sola gran banda desarticulada, no hay altos mandos criminales detenidos, esto no nace de la noche a la mañana”, criticó Romero Herrera.

Así, llamó a que el Gobierno atienda la responsabilidad de proteger al país del crimen organizado, no sólo por las afectaciones a la seguridad, sino también en el impacto económico que ya se registra.

“El Gobierno federal tiene la obligación de proteger a México del crimen organizado, no sólo por seguridad pública, sino por soberanía económica. Si no lo hace, nos pone en desventaja frente al mundo y pone en riesgo el sustento de millones de familias”, dijo.