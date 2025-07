Verdes, ¿solos en Quintana Roo?

Con la novedad de que el PVEM —que igual se ha aliado en el pasado al PRI, al PAN, o al PRD y al PT y ahora a Morena, al cual no suelta desde que apoyó la postulación de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia en el 2018— ya está moviendo sus fichas rumbo a las elecciones de 2027, por lo que adelantó que podría ir solo, esto es, sin el apoyo de su actual y fuerte aliado, Morena en algunos espacios. La dirigente nacional del Verde Ecologista de México, Karen Castrejón, anduvo por Quintana Roo, entidad actualmente gobernada por Morena, y adelantó algo que podría no caer nada bien en el partido guinda y en su otro socio, el PT. “Nos estamos preparando para ir solos también, si así lo decidimos”, sostuvo. No sería la primera vez que el PVEM lo haría, ya lo probó en otra entidad y ganó, dejando, sin embargo, una herida abierta. Los verdes saben que tampoco pueden romper así como así, nos comentan, de manera que podrían más bien estar empezando a construir el escenario que buscan. Pendientes.

