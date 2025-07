Aseguran 2.7 millones de litros de huachicol en Tamaulipas

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, decomisaron dos millones 714 mil 897 litros de diésel, los cuales estaban contenidos en 25 carrotanques. Este aseguramiento se dio en el marco de la Operación Frontera Norte, ejecutada por elementos del Gabinete de Seguridad en la entidad.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad señaló que: “En Tamaulipas, en Nuevo Laredo, se aseguraron 25 carrotanques con dos millones 714 mil 897 litros de diésel”. Dicha incautación se efectuó en el punto de revisión ferroviario de la estación Sánchez de la Aduana.

Durante el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) e integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

28 millones de litros se aseguraron en 5 entidades del país, informó la SSPC

Días antes, la SSPC informó que, en dicho punto de inspección, elementos del Ejército y de Aduanas realizaron un embargo precautorio de cinco carrotanques con 575 mil litros de hidrocarburo, ya que la solicitud de importación sólo amparaba la quinta parte del contenido de cada uno de los carrotanques registrados.

En un informe rendido por la SSPC, se reportó que al menos 28 millones de litros de combustible han sido asegurados en los operativos donde también se incautaron tractocamiones, semirremolques, montacargas, pipas, bombas en el trasiego de hidrocarburo en Tabasco, Querétaro, Estado de México, Coahuila y la CDMX.

El mayor se dio el 8 de julio, cuando en dos operativos, autoridades federales y locales en Coahuila, en los municipios de Ramos Arizpe y Saltillo, lograron el aseguramiento de 129 carrotanques y 15 millones 480 mil litros de combustibles.

El anterior decomiso más grande se registró el 31 de marzo, cuando fueron incautados 10 millones de litros y un buque petrolero en Altamira, Tamaulipas.

Asimismo, en junio pasado, en Coatzacoalcos, Veracruz, se decomisó un “mini refinería” clandestina de diésel artesanal, lo cual derivó en la recuperación de más de 500 mil litros de crudo.

Sobre el combate al huachicol la Presidenta Claudia Sheinbaum ha dado a conocer que las indagatorias relativas al trasiego de combustible robado llegarán a todos los niveles de funcionarios que resulten implicados.

“Es difícil de informar, o más bien, no es difícil... No se puede informar cuando hay una investigación en proceso. Pero que sepan que no vamos a proteger a nadie, eso sí. O sea, la investigación es a todos los niveles, a todos los niveles”, señaló en la conferencia del 14 de julio.

Mientras que el pasado 29 de junio, Omar García Harfuch, titular de la SSPC, destacó en conferencia de prensa que el combate al huachicol es una prioridad del Gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum y señaló que la “Defensa, Marina, Guardia Nacional, la FGR y la SSPC, hacen operaciones diarias, operaciones continuas”, en las que hay detenidos y aseguramientos por este delito federal y que busca lograr el desmantelamiento de las organizaciones delictivas y el aseguramiento los recursos ilegales.