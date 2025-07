Crece cifra de chinos que residen en México

En una radiografía de la presencia de personas extranjeras en México, en el proceso de gentrificación que se ha dado, las solicitudes de residencia temporal de ciudadanos de origen chino registraron un incremento de más del 300 por ciento entre 2021 y 2024, al pasar de dos mil 063 a seis mil 587, con lo que se colocaron en el segundo lugar entre los extranjeros que buscan permanecer en territorio mexicano por más de seis meses y hasta cuatro años, y en 2025 se mantienen en ese sitio, sólo después de los estadounidenses.

Estos últimos se mantienen a la cabeza entre los ciudadanos que deciden habitar México, una tendencia que se ha mantenido durante más de una década y que se incrementó tras la pandemia, cuando los nómadas digitales convirtieron nuestro país en un destino popular.

El Dato: En visita a la SRE, el embajador chino en México, Chen Daojiang, refrendó su compromiso para fortalecer las relaciones bilaterales que permitan la confianza política mutua.

En la mayoría de los casos, tanto los chinos como los estadounidenses que han solicitado su residencia temporal en los últimos cinco años, y que es el paso previo a convertirse en residente permanente, han elegido la capital del país para vivir, aunque la prevalencia es mayor por parte de los primeros.

Un análisis estadístico realizado por La Razón, con base en cifras de la Secretaría de Gobernación (Segob), arroja que en los últimos cinco años un total de 45 mil 259 estadounidenses y 18 mil 401 chinos obtuvieron su residencia temporal.

Entre los chinos, 59 por ciento (12 mil 826) dijo haber venido por un trabajo u oferta de empleo, y 23 por ciento (10 mil 653) de los estadounidenses vinieron por ese motivo. El 17 por ciento de los estadounidenses dijo ser rentista, es decir, propietarios de bienes inmuebles, inversionistas o jubilados, y por el lado de los asiáticos, sólo 0.2 por ciento (47) dijo serlo.

4,390 Habitan en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la CDMX

Los chinos saltaron en los últimos tres años del quinto al segundo sitio. En 2022, dos mil 526 obtuvieron su residencia temporal, después de los estadounidenses, colombianos, cubanos y canadienses.

En el 2023 se duplicó el número de chinos, al registrarse cinco mil 084 solicitudes. Un año después, en 2024, saltaron al segundo sitio, con seis mil 587 que obtuvieron su residencia temporal, desplazando a los colombianos al tercer lugar. Mientras que en el 2025, entre enero y mayo, se mantienen en el segundo sitio (dos mil 423).

El afianzamiento de las relaciones comerciales entre México y China, así como la instalación de más de tres mil empresas originarias de ese país en territorio mexicano ante el fenómeno llamado nearshoring, serían los principales argumentos por los que se ha incrementado la presencia de chinos aquí.

Por ubicación, 47.4 por ciento de los asiáticos se quedó a radicar en la Ciudad de México. De ellos, el 50 por ciento (cuatro mil 390) vive en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se ubican Polanco y Lomas de Chapultepec, dos de las zonas más exclusivas de la capital, mientras que 26 por ciento (dos mil 296) vive en la Cuauhtémoc, donde se encuentran las colonias Roma y Condesa.

En segundo sitio han elegido Nuevo León: siete por ciento (mil 323) vive en San Pedro Garza García, General Escobedo, Apodaca y Monterrey. Y en tercer lugar eligen destinos de Baja California, con el cinco por ciento (930), como Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y Mexicali.

Respecto a los estadounidenses que solicitaron su residencia temporal, 18.6 por ciento (ocho mil 432) se quedó a radicar en la capital del país; 30 por ciento (dos mil 658) en la alcaldía Gustavo A. Madero; 26 por ciento (dos mil 329), en la Cuauhtémoc, y 22 por ciento (mil 960) en la Miguel Hidalgo.

El segundo sitio está Jalisco, entre Puerto Vallarta, Guadalajara, Zapopan y Ajijic, comunidad en el municipio de Chapala, que se ha convertido en un refugio de estadounidenses en México, con 11 por ciento (cinco mil 142), y en tercer sitio, Cancún, Solidaridad, Othón P. Blanco y Tulum, Quintana Roo, con 7.8 por ciento.

Leo nació en China y habita en Ciudad de México desde hace 20 años. Si bien no habla un español perfecto, se da a entender en entrevista. Se dedica a vender fundas para celular en la zona Centro, muy cerca del Eje Central Lázaro Cárdenas.

Dijo preferir México porque “aquí la vida es más libre, en China la ley es muy dura”. Explicó a grandes rasgos que abandonó su país porque “no tenía chamba”, pues los puestos de trabajo son limitados frente a la cantidad de solicitantes.

“No hay nada bueno, es muy difícil. Es mucha gente, mucha más gente que aquí. Y aquí me siento libre”, expresó.

Mientras que Jeff Kimmel, quien nació en San Francisco, California, pero actualmente habita en San Miguel de Allende, Guanajuato, coincidió con Leo en que se siente mucho más libre en México.

“Siento mucha más libertad aquí que en Estados Unidos. Allá hay muchas reglas. Siempre hay alguien que está diciendo que no puedes hacer esto, que no puedes hacer aquello. Aquí puedo hacer lo que quiero”, dijo.

El abogado, que tiene un negocio en el sector inmobiliario a través del cual ayuda a sus connacionales a adquirir propiedades. Explicó que en 12 años sólo ha regresado a su país natal en ocho ocasiones.

“Allá vives para trabajar y gastar tu dinero. Aquí no somos ricos, pero vivimos confortablemente. Podría vivir sin trabajar, pero no quiero. No tengo ganas de regresar a Estados Unidos, estoy mucho más satisfecho con mi vida aquí”, aseguró.

Dijo haber elegido México, pues la mayoría de sus amigos viven aquí: “Los mexicanos son de la mejor gente como raza en el mundo, son muy capaces, muy buena gente. Yo tengo muy buena relación con todos”.