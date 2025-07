Velan armas en Morena

Nos comentan que el Consejo Nacional de Morena del próximo domingo no será precisamente un día de campo, pues de ese encuentro saldrán definiciones importantes de cara al proceso electoral del 2027. Si bien la creación de una comisión revisora de los perfiles de quienes aspiran a afiliarse al partido, la famosa comisión NRDA, provocará una amplia discusión, dicen los que saben que algunos liderazgos también aprovecharán la ocasión para intentar echar abajo los candados aprobados en la sesión pasada contra el nepotismo y la reelección. El argumento será que las normas internas de un partido no pueden estar por encima de la Constitución. Al parecer, uno de los promotores de la andanada contra los candados es el senador Saúl Monreal, quien no se resigna a perder la oportunidad de ser nominado candidato a gobernador de Zacatecas dentro de dos años. Quienes tienen el timón de la 4T aspiran a que no se presenten fisuras el domingo, pero nada garantiza que eso ocurra. Pendientes.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Se aplican en Energía