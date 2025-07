Morena lee la cartilla a militantes rumbo a 2027: llaman a no chantajear con ruptura por candidaturas

Con miras a las próximas elecciones federales en 2027, el Consejo Nacional de Morena estableció nuevas medidas en su interior para evaluar los perfiles a los que afilia, encaminar una homologación sobre cómo gobierna y también remarcó su rechazo a quienes intentan adelantarse en las campañas, así como “chantajear” con ruptura si no prospera su aspiración electoral.

Este 20 de junio se llevó a cabo la VIII Sesión del Consejo Nacional, donde se avaló la creación de la Comisión Evaluadora de Incorporaciones, que estará integrada por la dirigente del partido, Luisa María Alcalde; el secretario general, Andrés Manuel López Beltrán; Epigmenio Ibarra, Armando Barta, Carolina Rangel, entre otros.

Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena, y Alfonso Durazo. ı Foto: Cuartoscuro

Este nuevo organismo dentro del partido tendrá la función de evaluar las nuevas afiliaciones a Morena, a raíz de reclamo “legítimo” y exigencia del retiro de la militancia que se ha hecho dentro del movimiento en contra de algunos personajes provenientes de otros partidos con corrientes ideológicas distintas, como es el caso del expriista Alejandro Murat o los panistas Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, contra quienes se exclamaron los gritos de “¡fuera!”, entre los consejeros guindas durante la reunión.

“Esto dará certeza, transparencia y fortaleza a estas decisiones. Es importante recordar lo señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su libro “¡Gracias!” sobre la importancia de generar alianzas pero siempre cuidando la calidad moral de quienes quieran sumarse para proteger nuestra esencia, haciendo valer su derecho de admisión sin caer en el sectarismo; pues la incorporación de mujeres y hombres con voluntad, convicciones y buena fama pública fortalece las causas por las que luchamos”, dijo Alcalde Luján.

Morena, sin lugar para quienes arriesguen la unidad

En su turno, el presidente del Consejo, Alfonso Durazo Montaño, dijo que aunque Morena es un partido con apertura, esto “no puede convertirse en puerta giratoria para el oportunismo”, y aseguró que el objetivo de la nueva comisión no es excluir, pero sí el de cuidar la identidad y garantizar que quien se acerque a Morena “sume al proyecto y no lo contamine”.

Remarcó que no habrá lugar para quienes pongan en riesgo la unidad a cambio de un cargo o una candidatura, por lo que dijo que esto obliga a reafirmar la lealtad a la 4T, mas no con conveniencias personales.

Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena. ı Foto: Cuartoscuro

Morena no es “un vehículo para satisfacer ambiciones personales”

En ese contexto, llamó a respetar las reglas que ya se han establecido para la definición de las candidaturas en las elecciones de 2027, subrayando que ninguna persona puede ponerse por encima del movimiento.

“Nadie está por encima del proyecto. Nadie tiene derecho a adelantarse, ni a imponer su voluntad, ni a chantajear con la ruptura, si no se le concede aquello a lo que aspira. La democracia interna no es un adorno, es una condición indispensable para que Morena siga siendo el instrumento del pueblo y no un vehículo para satisfacer ambiciones personales . Quien quiera representar a este Movimiento debe primero honrar sus principios, sus reglas y sus métodos”, dijo.

Acuerdan reglas para alcaldes morenistas

Entre otros cambios establecidos está la homologación de las políticas públicas municipales para obligar a que se destinen presupuestos anuales a rubros como el agua, drenaje, pavimentación, seguridad y basura; también hacer que los gobernantes entren en contacto directo con la población por lo menos un día a la semana y que todos los alcaldes asistan a la “Escuela Municipalista de Morena” para capacitarse en finanzas sanas, austeridad y gestión eficiente de los recursos.

Al arranque de sus respectivos mensajes, ambos remarcaron respaldo y el llamado al cierre de filas contundente con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el contexto de los diferendos que existen con Estados Unidos.

“Ante quienes presionan desde fuera y quienes hacen causa común con ellos desde dentro, la respuesta debe ser firme y sin titubeos: Unidad total del Movimiento con nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy más que nunca, con la Presidenta todo, sin la Presidenta nada ”, exclamó Durazo.

cehr