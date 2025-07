Gabinete reporta 1,487 detenidos y facciones de cártel debilitadas

A pocos días de cumplirse un año del inicio de la violencia en Sinaloa por la lucha entre La Chapiza y La Mayiza, el titular se la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó que el Cártel de Sinaloa ha sido “mermado”; además, señaló que se mantienen como objetivos prioritarios para su detención Iván Archivaldo, Alfredo Guzmán Salazar e Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco.

En conferencia de prensa en Culiacán, después de una reunión del Gabinete de Seguridad Nacional con autoridades estatales y municipales, el funcionario sostuvo que el grupo criminal ya no tiene la misma capacidad de fuego que antes de los operativos que ha implementado el Gabinete de Seguridad.

El Dato: Óscar Rentería Schazarino, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, informó que poco a poco se ha ido reactivando la vida nocturna en Culiacán.

“Definitivamente, las organizaciones criminales han sido mermadas. Al inicio del conflicto veíamos a convoyes de varias camionetas aquí en Culiacán; hoy no hemos tenido registros de eso, cada vez son menos frecuentes, si no es que hubo meses con cero bloqueos en carreteras, como al inicio. No quiere decir que la situación esté resuelta.

“Lo que decimos definitivamente es que no son igual, no tienen la misma capacidad de fuego que al inicio estos grupos delincuenciales. En la medida como se presentó hace un par de días, donde el Ejército fue agredido con armas de fuego, se aseguró una gran cantidad de armamento, perdieron la vida algunos delincuentes”, agregó.

91 narcolaboratorios han sido desmantelados desde el 1 de octubre

El titular de la SSPC informó que, del 1 de octubre al 16 de julio, han sido detenidos mil 487 delincuentes e incautadas tres mil tres armas de fuego, 20 por ciento del total decomisado en todo el país.

También se decomisaron 53 mil 065 kilos de droga, entre ellas más de un millón de pastillas de fentanilo y, con el apoyo de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, se destruyeron 91 laboratorios donde se producían metanfetaminas.

Más adelante, presumió la detención de Ovidio Guzmán López, El Ratón, ocurrida el 5 de enero del 2023, la cual representó un golpe certero al grupo criminal del Cártel de Sinaloa, además de que, subrayó, fue un operativo realizado 100 por ciento por autoridades mexicanas.

Lo anterior fue respuesta al reciente acuerdo de culpabilidad que logró Ovidio con el Gobierno de Estados Unidos para ser un testigo colaborador de la fiscalía, a cambio de reducción en su condena.

“Gracias a labores de inteligencia, operativa y táctica, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron en Culiacán, hace dos años, a Ovidio ‘N’, uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa y operador clave en el tráfico de metanfetaminas y fentanilo. Su captura representó un fuerte golpe al grupo criminal y culminó con su extradición a Estados Unidos.

“Durante este operativo de gran escala realizado 100 por ciento por autoridades mexicanas, por parte del Ejército mexicano, se desplegó una fuerza coordinada por tierra y aire que dejó como resultado la detención de 18 personas armadas más que agredieron al personal militar”, aseveró.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, afirmó que no hay indicios de que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ya opere en el sur de Sinaloa.

“No hemos encontrado indicios de otro cártel al sur de Sinaloa. Los grupos delictivos han colocado mantas donde buscan generar esa idea”, explicó el general de Defensa.

Respecto a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Archivaldo y Jesús, así como a Ismael Zambada Sicairos, Omar García Harfuch aseguró que las autoridades de justicia del país mantienen su localización.

“Son objetivos prioritarios del gobierno, los tres tienen orden de aprehensión, y los tres tienen orden con fines de extradición”, añadió.