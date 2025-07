No hay razón para la sanción aérea de EU, responde Sheinbaum

No se descarta reasignación en AICM

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hay razón que sostenga la sanción aérea advertida por Estados Unidos contra México al acusar que se ha incumplido el acuerdo bilateral en la materia y advertir que esto ha perjudicado económicamente a sus aerolíneas.

Este fin se semana, el Departamento de Transporte de Estados Unidos dio a conocer que contempla rechazar vuelos desde México, por haber reasignado vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Al restringir los horarios y exigir que las operaciones de carga se trasladen fuera de MEX, México incumplió su promesa de aliviar la saturación en el aeropuerto de la capital perturbó el mercado y dejó a las empresas estadounidenses con las manos vacías por millones en costos adicionales”, dijo.

Al respecto, Claudia Sheinbaum dijo que hasta el momento no se ha notificado a México de tal medida, la cual consideró que no está sustentada pues aseguró que el haber mandado vuelos al AIFA fue una decisión técnica por temas de saturación y seguridad, mas no de otro tipo.

“Todavía no se recibe por parte del Departamento de Transporte de Estados Unidos la notificación para ver a qué se refiere. Y en el momento que se reciba, se habla con las aerolíneas y también con el Departamento de Transporte, pero no tiene digamos un sustento en términos de que haya sido algo en contra de alguna aerolínea estadounidense. La decisión fue por seguridad y por la buena operación de los aeropuertos. Y cualquier cambio tiene que ser una decisión técnica, no puede ser una decisión así nada más. Pero además está funcionando bien y se van a hacer todavía más adecuaciones a las aduanas y los recintos fiscales en el caso de la AIFA”, comentó Claudia Sheinbaum.

Al consultarle si se descarta devolver vuelos al AICM, Claudia Sheinbaum respondió que eso no se ha decidido pues es una medida que se tomará en diálogo con las aerolíneas.

“No, no (se descarta)... No es una decisión subjetiva, es una decisión técnica a partir de la seguridad y del buen funcionamiento de ambos aeropuertos, junto con Toluca, pues son los tres aeropuertos más importantes de la zona centro, de la zona metropolitana de la región. Entonces, las decisiones son técnicas”, dijo Claudia Sheinbaum.

