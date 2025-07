No hay denuncias oficiales contra Adán Augusto ante fiscalías, asegura Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que aún no existe ninguna denuncia oficial ante fiscalías en contra del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, a raíz de la vinculación criminal de quien fue su secretario de Seguridad cuando gobernó Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.

De acuerdo con el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cefi) Sureste, hay informes que vinculan al exsecretario de Gobernación con una red de robo de hidrocarburos liderada por Gabriel Eduardo González, El Gabo.

Al respecto, Claudia Sheinbaum Pardo recordó lo expuesto por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, en cuanto a que se recoje información difundida de manera informal, o bruta, como puede ser en medios de comunicación.

“El general Secretario informó cómo son estos… la información que la inteligencia militar está levantando permanentemente puede ser incluso de fuentes abiertas, como una nota en un periódico, en un reportaje o información que alguien les comentó alguna cosa o son, digamos, información”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo hizo hincapié en que la información que se recabe posteriormente pasa a valoración para ver si puede representar evidencia suficiente para conformar una carpeta de investigación a cargo de una fiscalía.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que a la fecha no se ha abierto alguna indagatoria que tenga como objetivo al senador.

Claudia Sheinbaum Pardo también destacó la captura de Gerardo Bermúdez Requena, sobrino de Hernán Bermúdez, en Paraguay, por realizar presuntamente apuestas ilegales a través de la empresa Crown City Premium Corporativo, de la que es accionista.

Con relación a esta detención, Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que las investigaciones continuarán adelante y si se encuentra información, se presentará ante el Ministerio Público.

“Ayer una detención muy importante de quién era, digamos, su operador de este grupo delictivo en Paraguay hizo una detención también de un familiar y las investigaciones siguen abiertas, pero en este caso, lo que dices, no hay ninguna información que haya derivado en una denuncia particular, sin informaciones que se van obteniendo, como se dice, información bruta que quiere decir que no está seleccionada para poder después, si es alguna evidencia suficiente, pues presentar ante el Ministerio Público o ante la secretaría o ante la autoridad correspondiente”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

